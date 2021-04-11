الناقدة ماجدة خير الله تشيد بـ برومو مسلسل ”لعبة نيوتن”

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بـ البرومو التشويقي لمسلسل " لعبة نيوتن".

وقالت "ماجدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" صياغة البرومو، فن وعنصر مهم جدا في التسويق لاي عمل فني،ازاي تثير اهتمام المتفرج وقضوله بدون ماتحرق احداثه، الاجانب يعهدون لمتخصصين في عمل البروموهات بعيدا عن المخرج اللي قد يكون هدفه اظهار بعض القطات الجميله أو اللي فيها مجهود من وجهة نظره، لكن اللي بيصيغ البرومو بتكون مهمته صعبه انه يكشف نوع الفيلم ( اثاره، رعب، رومانسيه، حربيه، خيال علمي، كوميديا) بدون مايحرق الاحداث."

وتابعت "خير الله":" ويمكن يكون أفضل برومو حتى الآن هو (نيوتن) لانه بيضع المتفرج في اقصي حالات الترقب والاثاره والفضول في آن واحد، بدون ضجيج ولازخم وكانه بيضع في ذهن المتفرج اسئله كثيره، ومتداخله لن يجد اجابتها الا بمشاهدة المسلسل، ويكفي لقطه واحده لمحمد ممدوح تشعرك انه حايكون من أهم عناصر للقوه في العمل وهو يقول بتوتر وقلق (مش سامع) ! الحكايه فن مش عشوائيه اختيار اللقطات".

مسلسل "لعبة نيوتن" تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم ويخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة، وتم تصوير العمل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح،محمد فراج،سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.