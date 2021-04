”Nomadland” يتوج بجائزة نقابة المخرجين الأمريكيين

توج فيلم "Nomadland" للمخرجة كلوي تشاو، بجائزة نقابة المخرجيين الأمريكيين DGA لعام 2021، في الحفل السنوي الـ73 والذي أقيم صباح اليوم بشكل إفتراضي.

وبهذه الجائزة، تعتبر كلوي تشاو هي ثاني مخرجة، وأول مخرجة ملونة، تفوز بجائزة DGA لأفضل فيلم روائي طويل، بعد فوز كاثرين بيجلو بالجائزة عام 2009 عن فيلم "The Hurt Locker".

وخلال قبولها للجائزة، استخدمت تشاو خطابها بالكامل للإشادة بكل من زملائها المرشحين. حيث قالت لمخرجة فيلم "Promising Young Woman" إيمرالد فينيل، "أنتِ تتحكمين في مهنتك بهذا الصوت الفريد. لا أطيق الانتظار لأرى ما هي الرحلة المثيرة التي ستأخذينا إليها في المرة القادمة". أخبرت مخرج فيلم "Minari" لي إيزاك تشونج أن فيلمه "أثر بي على المستوى الشخصي". وبعد أن وصف مخرج "The Trial of the Chicago 7" آرون سوركين فيلم تشاو بأنه "شاعر"، قالت "أشعر بقلبي ينبض من قلبك عندما أشاهد فيلمك". وأشادت أيضًا بفيلم المخرج ديفيد فينشر "Mank".

وفي سياق متصل، حصل فيلم "Sound of Metal" للمخرج داريوس ماردير بجائزة أفضل مخرج عمل أول، وحصد فيلم "The Truffle Hunters" جائزة فئة الوثائقي.

وبالنسبة لجوائز التلفزيون، فاز مسلسل "Homeland" بجائزة فئة الدراما، وحصد مسلسل "The Flight Attendant" الجائزة بفئة الكوميدي، فيما توج مسلسل "The Queen’s Gambit" بجائزة نقابة المخرجين بفئة أفضل مسلسل تلفزيوني قصير.

وتعد جوائز نقابة المخرجين الأمريكيين واحدة من أعرق جوائز الإخراج السينمائي والتليفزيوني على مستوى العالم، وتأسست في سنة 1936؛ وازداد عدد أعضائها مع الوقت إلى أن وصل إلى 15 ألف عضو في 2013، وتمثل الجائزة خطوة مهمة وكبيرة نحو طريق الأوسكار.