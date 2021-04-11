«مجدلي فـي الكولوسيوم» رواية للكاتب يزن مصلح

بيروت -العمانية: تنتمي رواية (مجدلي في الكولوسيوم) للكاتب يزن مصلح، إلى الأدب التشويقي، إذ تدور أحداثها في عام 80 للميلاد، في روما وفلسطين الخاضعة لحكم الرومان في ذلك الوقت. وتبدأ أحداث الرواية التي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في 184 صفحة، بمقتل أم بطل الرواية على يد شخص مجهول، ويقوم القاتل بسرقة ورقة بردي. وتتسارع الأحداث بعدما يعود البطل إلى البيت؛ إذ يصعق من هول المنظر، ويقرر القيام برحلة لمعرفة السبب الحقيقي الذي قُتلت من أجله أمه، ومضمون النص المكتوب في ورقة البردي التي ماتت دفاعاً عنها. وخلال تلك الرحلة وبحثاً عن الوثيقة المفقودة والحقيقة الضائعة يعرّج البطل ومرافقه إلى أهم مدن فلسطين؛ من المجدل إلى الناصرة والسامرة فالقدس فبيت لحم، وفي هذا كله يجد البطل نفسه في قلب صراع قديم جديد تدور رحاه على أرض فلسطين.

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