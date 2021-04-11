«كلوي تشاو» تتوج بجائزة رابطة المخرجين الأميركيين

عن الفيلم الروائي الطويل نومادلاند واشنطن – العمانية:

حققت المخرجة الصينية كلوي تشاو إنجازًا بارزًا بفوزها مساء امس الأول بجائزة أفضل مخرجة من رابطة المخرجين الأميركيين عن الفيلم الروائي الطويل (نومادلاند).

وتجسد الممثلة الأميركية فرانسيس ماكدورماند في الفيلم شخصية أرملة في العقد السابع من عمرها تحول عربتها الفان إلى منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية على امتداد ترحالها على الطريق في الغرب الأميركي. وتعد الجائزة المرموقة الأحدث في موسم الجوائز لتشاو وفيلم (نومادلاند). ويرجح النقاد فوز الفيلم بجائزة أفضل مخرجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار نهاية الشهر الجاري.

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