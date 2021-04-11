فردوس شافـي تشارك فـي المعرض الافتراضي «رباعيات» منارة العرب

قدمت أعمالا فـي فن زخارف الماندالا والحروفيات

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

شاركت التشكيلية العمانية فردوس شافي في المعرض الافتراضي (رباعيات) منارة العرب للثقافة والفنون بالأردن، وشهد المعرض مشاركة نخبة من فنانين العرب، حيث قدم كل فنان مشارك مجموعة من أعماله الفنية التي تعبر عن أفكاره وذائقته التي يبحر من خلالها إلى عالم الفن والجمال المتمثل في فن زخارف الماندالا والحروفيات والرسم والخط وغيرها من الفنون الجميلة.

وفي هذا الإطار تقول فردوس شافي: شاركت في هذا المعرض الافتراضي بعدة أعمال مختلفة في فن زخارف الماندالا والحروفيات والتي تتضمن تنوعا وتباينا في الإتجاهات والتشكيلات الزخرفية اللونية والشكلية وتنوعا في الخامات المستخدمة في كل عمل والتي تتميز كعادتها بدمج الزخارف النباتية والهندسية والإسلامية. وأضافت: جاءت هذه المشاركة برفقة عدة فنانين من اتجاهات فنية مختلفة ومن مختلف الدول العربية منها المملكة العربية السعودية والعراق، واكتسبت من هذه المشاركة وإن كانت افتراضية، فرصة التعرف على مختلف الأساليب والخبرات الفنية مما سيكون له الأثر الإيجابي في قادم أعمالي الفنية.

يذكر أن المعرض سوف يستمر إلى نهاية هذا العام وتقام فعاليات المعرض كل يوم سبت بعرض مجموعتين من الفنانين بحيث تكون كل مجموعة مستقلة عن الأخرى وبالتالي عرض ثماني مجموعات شهريا، ويسمح للفنان متعدد المواهب المشاركة في أكثر من مجموعة بشرط تخصيص كل مجموعة بنوع واحد من الموهبة وعدم تكرارها بمجموعات أخرى كالرسم والخط مثلا، وسوف يتم اصدار كتاب خاص بالمعرض في نهاية عام 2021م.