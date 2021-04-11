الدراما بأنواعها: مسلسلات قادمة في شهر رمضان

بعد التطور الهائل والنجاح الكبير الذي حققته المسلسلات التي كانت تحمل في طياتها أفكاراً بوليسية، أو تحمل تسلسلاً في الأحداث لأفكار متعلقة بعمل الجيش والمخابرات والآمن، أصبحت تلك الأفكار رهاناً مُسلم به في صناعة الدراما والأحداث الدرامية

لم يعد يفصلنا عن قدوم شهر رمضان 2021م، سوى بضعة أيام، وعلى الرغم من انتشار فيروس كوفيد-19، والذي طال الوسط الفنيّ، إلا أن ذلك لم يوقف صناع الأعمال الفنية والدراما من العمل دون كلل أو ملل من أجل عرض أعمالهم على الشاشات التلفازية، وخلق جوِ من التنافس فيما بينهم خلال شهر رمضان القادم.

أعمالاً قادمة ينتظرها الجمهور

بعد أن حققت الأعمال البوليسية والتسلسلات الدرامية في الأحداث، فضلاً عن الإشادة والمدح والتغني بالأعمال التي تحمل أفكاراً قادمة من عالم الجيش والمخابرات، أصبح الجمهور ينتظر بشدة أعمالاً مشابهة ولكن بأفكار جديدة، لذا من الطبيعي جداً أن يكون كل من مسلسل "الاختيار2"، ومسلسل "رجال الظل" منتظراً وبشدة كبيرة من قبل الجمهور خاصة بعد أن نال مسلسل "الاختيار1" إشادة كبيرة من قبل الجمهور، فضلاً عن تحقيقه أعلى نسب مشاهدات مقارنة بغيره، إضافة إلى أن المسلسل سيكون من إخراج "بيتر ميمي"، ويمثل كل من "كريم عبد العزيز"، و"أحمد مكي" دور البطولة.

ولا يمكن الحديث عن المسلسلات الدرامية الرائعة دون التطرق للحديث عن المسلسل الذي أصبح يشكل هاجساً للجمهور، ألا وهو مسلسل "الملك أحمس"، ويجسد هذا المسلسل أفكاراً مشتركة قادمة من الدراما الفرعونية، والمقتبسة من قصة "كفاح طيبة" للكاتب المعروف "نجيب محفوظ"، حيث يتناول المسلسل قصة نضال "الملك أحمس" وكيف عمل على محاربة وطرد "الهكسوس" من بلاده.

كما يشترك كل من الفنان القدير "أحمد السقا"، والفنان القدير" أمير كرارة" في بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، الذي قام على إخراجه "محمد سامي"، ويجسد المسلسل فكرة الدراما الصعيدية، كما ويعود الفنان القدير "يحيي الفخراني" إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل دام لسنوات في مسلسل بعنوان "نجيب زاهي زركش"، ويحمل المسلسل فكرة كوميدية قائمة على دور الأب وأبناءه الأربعة، والذي بدوره يقرر أن يعلمهم درساً خاصة بعد وفاة والدتهم.

مسلسلات درامية قصيرة

شهد شهر رمضان الماضي مجموعة من المسلسلات تلخصت أحداثها الدرامية المكثفة في 15 حلقة فقط، ومن الواضح أن المشاهدين أبدو إعجابهم الشديد بهذا النوع من المسلسلات، الأمر الذي عزز فكرة إنتاج مسلسلات قصيرة مشابهة لما تمّ عرضه سابقاً.

وعلى الرغم من أن الجمهور ينتظر أجزاء أخرى من الأعمال الفنية القصيرة، كتكملة للأحداث الدرامية كما حدث مع مسلسل "النهاية"، إلا أن ظهور مسلسل درامي قصير يحمل اسم "كوفيد-25" جعل الجمهور يتنبأ بأنه تكملة للعمل الفنيّ السابق ولكن تحت عنوان جديد، ومن المتوقع أن يتم بث العمل الفني الجديد للبطل "يوسف الشريف" في السادس عشر من شهر رمضان القادم على عدد من القنوات المصرية.

من الصعب الحديث عن أبطال المسلسلات دون التطرق للحديث عن أبطال العمل الدرامي المشهود لهم بجدارتهم وتألقهم في الساحة الفنية، حيث يتشارك كل من "هاني سلامة" والفنانة "درة" في مسلسل درامي قصير تحت عنوان "بين السماء والأرض"، والذي يحاكي قصة "نجيب محفوظ" الشهيرة، الأمر الذي يجعله فعلاً تجربة تستحق الانتظار والمشاهدة، والجدير بالذكر هنا، أن العمل الفنيّ يجمع شخصيات كبيرة وقديرة في الساحة الفنية منهم، "يسرا"، "سوسن بدر"، "ندى موسى"، نجلاء بدر"، والفنان القدير "أحمد بدير".

البطولات النسائية مستمرة

كما عهدنا سابقاً وجود منافسة شرسة بين كل من البطولات الذكورية والنسائية على الأعمال الفنية، فأصبح من الطبيعي أن يكون هناك أعمالاً فنية درامية تحملها النساء على ظهورهن.

فبعد أن احتلت كل من "يسرا" و"غادة عبد الرازق" والفنانة المتألقة "نيللي كريم" عدداً من الأدوار البطولية في أعمالهم الفنية، إلا أن المسلسلات الجديدة ركزت على شخصيات مشهورة أمثال، "دينا الشربيني"، و"ياسمين عبد العزيز"، فضلاً عن دخول ممثلات جدد للقائمة منهم، "أمينة خليل"، والفنانة "ريهام الحجاج".

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة المتألقة "يسرا" دور البطولة مع كل من "باسل خياط"، و"أروى جودة" في عمل فنيّ متميز يحمل عنوان "حرب أهلية"، يجسد الخلافات العائلية القائمة في عالمنا اليوم، الأمر الذي يجعل المشاهدين والجمهور ينتظرون هذا العمل الرائع، وبالنسبة للأعمال الدرامية الاجتماعية، تلعب "نيللي كريم" دور البطلة في مسلسل "زوجات متعددة" ومن المحتمل أن يتمّ بثه أيضاً خلال شهر رمضان القادم.

وبالحديث عن البطلة الجديدة "دينا الشربيني"، فشاركت في مسلسل من تأليف "محمد سليمان" ويحمل عنوان "قصر النيل"، والذي يحوي حبكة جديدة من العمل الفني المشوق والمثير، والذي أشرف على إخراجه "خالد مرعي".

الفنانة القديرة "ياسمين عبد العزيز" تشارك زوجها "أحمد العوضي" العمل البطولي في مسلسل يحمل اسم "اللي ملوش كبير"، خاصة بعد أن نال مسلسلها السابق إشادة كبيرة من قبل الجمهور والمتابعين والذي كان تحت اسم "نحب تاني ليه"، مع المؤلف الكبير "عمرو ياسين".

أعمال فنية مؤجلة

العديد من الأعمال الفنية والتي كان من المتوقع أن يتمّ بثها، تأجلت بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، لذا من الطبيعي أن يتمّ بثها في شهر رمضان القادم، ومنها:

مسلسل "لعبة نيوتين" الدرامي

مسلسل "هذا المساء" الرومانسي

مسلسل الدراما "القاهرة كابول"

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