مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها الـ 40 بحضور شقيقتها ووالدتها بوسي ..بالصور

مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها الــ40 بحضور شقيقتها سارة ووالدتها الفنانة بوسي وحشد من أصدقائها مع عائلتها وتتصدرهم الإعلامية بوسي شلبي التي تولت تنظيم حفل عيد الميلاد حيث تعتبر بوسي من أبرز الأصدقاء المقربين لعائلة الراحل نور الشريف.

مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها الــ40

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور من اجواء الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة مي نور الشريف التي اتمت عامها الـ 40، وأظهرت الصور مي نور الشريف مع والدتها بوسي وشقيقتها سارة وعدد من أصدقائهم في اجواء مرحة ومبهجة.

وظهرت مي نور الشريف بلقطة دافئة مع والدتها بوسي التي لم تتغير ملامحها كثيرا عن الجمهور، فيما كان لافتا غياب الفنانة المعتزلة نورا شقيقة بوسي التي كانت تحرص على المشاركة في هذه المناسبات لبنات شقيقتها.

وايضا فإن مي نور الشريف تعتبر من الفنانات اللواتي يظهرن نادرا على السوشيال ميديا باستثناء المناسبات، الى جانب تغيبها عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة.

وتلقت مي نور الشريف العديد من المعايدات من زميلاتها على انستغرام وبينهن هند صبري وعبير صبري حيث تمنوا لها عاما سعيدا وتحقيق أمنياتها.

يذكر ان الفنانة بوسي لديها من زوجها الراحل نور الشريف ابنتين هما: سارة ومي نور الشريف، والأولى متزوجة اما مي فإحترفت التمثيل على خطى والديها.

آخر أعمال الفنانة بوسي

على صعيد فني، فإن الفنانة بوسي تتغيب هذا العام عن المشاركة في الأعمال الفنية بينما كان آخر مشاركاتها في مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مى عز الدين وشارك في بطولته كل من الفنانة نجم مسرح مصر محمد أنور، وسامي مغاورى، وأمير المصري، حجاج عبد العظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد وتم طرحه في موسم رمضان الماضي.