الفنان ياسر العظمة يعلن عن خروج مسلسله من سباق دراما رمضان 2021 ويكشف السبب

الفنان ياسر العظمة كشف خلال الساعات الماضية عن عدم عرض مسلسله الجديد "السنونو" في شهر رمضان القادم، وذلك بعدما طرح صناعه في الأيام الماضية الفيديو الدعائي الأول له.

سبب خروج مسلسل "السنونو" من السباق الرمضاني

ياسر العظمة نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة وجهها لجمهوره الذي ينتظر عرضه مسلسله الجديد في شهر رمضان القادم، حيث اوضح الفنان السوري الكبير أنه سعى وفريق العمل إلى إنهاء تصوير المسلسل من أجل لحاقه بدراما رمضان، لكن بسبب ضيق الوقت واستغراق العمليات الفنية لفترة طويلة من التحضير تقرر تأجيل عرض المسلسل.

فكتب الفنان ياسر العظمة: "أحبائي المتابعين الكرام كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض".

موعد جديد لعرض مسلسل "السنونو" لياسر العظمة

ياسر العظمة أكد على أن الموعد الجديد لعرض مسلسل "السنونو" سيكون بعد شهر رمضان في موعد سيتم الإعلان عن تفاصيله فكتب:" سيعرض المسلسل ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله رمضان كريم"، وكان الفنان ياسر العظمة قد نشر عبر حسابه على "انستجرام" خلال الفترة الماضية الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "السنونو" الذي يظهر فيه الفنان ياسر العظمة بشخصية عوني قبطان سفينة وتردد أن هذه الشخصية دوت الخليج قريبة الشبه من شخصية قدمها في مسلسل "مرايا 97"، وتدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان عابد فهد، وديمة الجندي، ومحمد قنوع، وجرجس جبارة، وليا مباردي، والعمل من تأليف ياسر العظمة، وإخراج خيري بشارة.

ياسر العظمة يعود للدراما بعد غياب سنوات

ياسر العظمة من النجوم الذين غابوا في السنوات الماضية عن المشاركة في أي أعمال درامية منذ عام 2013، وقد قدم العديد من النجوم التهاني له على عودته فكتبت الفنانة صفاء سلطان تعليقا قالت فيه: "مبروك استاذنا العظيم وعرابي الغالي اشتقنالك وانا اول المشتاقين لحضورك على الشاشة"، بينما كتبت الفنانة شكران مرتجى: "منور أستاذنا".

وقدم الفنان السوري ياسر العظمة العديد من الأعمال الدرامية خلال مسيرته ويعد اشهرها سلسلته الشهيرة "مرايا" التي قدمها في 14 موسم، وكان آخر موسم لها في عام 2013، وشاركه البطولة فيه كل من الفنانة صباح الجزائري، وضحى الدبس، وعلي كريم، وجرجس جبارة، ومحمد قنوع، والعمل من تأليف ياسر العظمة وإخراج عامر فهد.