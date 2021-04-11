حالات انفصال بين ثنائيات النجوم أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً وأحدثها هند البلوشي وعلي يوسف

حالات انفصال بين ثنائيات النجوم أثارت جدلاً واسعاً وأحدثها هند البلوشي وعلي يوسف، فالوسط الفني شهد خلال الفترة الماضية العديد من حالات الطلاق بين الفنانين التي ترافقت مع ضجة واسعة اكتنفها الغموض في معظمها مع عدم خلو البعض منها من الفضائح كحالة الثنائي هند البلوشي وعلي يوسف، والثنائي هبة الدري ونواف العلي.

نستعرض معكم أبرز حالات انفصال بين ثنائيات النجوم أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة وأحدثها هند البلوشي وعلي يوسف.

طلاق هند البلوشي من علي يوسف

الثنائي هند البلوشي وعلي يوسف تصدر اسميهما السوشيال ميديا منذ الأسابيع الماضية بقصة زواجهما التي اكتنفها الغموض، ليرد اخيرا علي يوسف بأنه لم يتزوج من هند البلوشي بعد تحديها له بأنها زوجته مؤكدا فقط على حبه لزوجته الأولى زاهر البصري وأم طفليه، ولم يكتفي بذلك انما أعلن طلاقه من الفنانة الكويتية بالثلاثة في حال كانت ما تدعيه صحيحاً وفق قوله.

الأزمة بين الطرفين اتخذت بعدها منحى تصاعيدياً ليطل أحد أصدقاء الفنانة الكويتية هند البلوشي ويُبرز عقد زواجها الرسمي من علي يوسف ويدحض بالتالي انكار الأخير بالزواج، بينما فجرت هند البلوشي مفاجأة كبيرة عندما أعلنت بأنها اضطرت الى اشهار زواجها بكونها كانت حاملاً من علي يوسف ..ولم تنتهي مفاعل هذه القضية عند هذا الحد، فأعلن الفنان العراقي علي يوسف اعتزاله الغناء والفن، ما دفع الجمهور الى ربط اعتزاله بأزمته مع هند البلوشي.

انفصال شيماء سيف عن زوجها

انفصال شيماء سيف عن زوجها محمد كارتر من القصص التي شغلت ايضا اهتمام رواد السوشيال ميديا في الأيام الماضية، فرغم تلميح شيماء سيف بانفصالها عن زوجها محمد كارتر الا ان الأخير وجه لها رسالة رومانسية معربا عن حبه الكبير لها، الأمر الذي اعتبره الجمهور بأنها محاولة منه للصلح مع زوجته.

شيماء سيف عادت وأكدت بشكل مباشر انفصالها عن زوجها برسالة طويلة شكرت فيها دعم أصدقائها لها، وطمأنتهم على حالتها بأنها "زي الفل".

طلاق هبة الدري من زوجها نواف العلي

انفصال هبة الدري عن زوجها نواف العلي أثار جدلا واسعا ايضا في منتصف شهر مارس الماضي بسبب الطريقة الغريبة التي أعلن فيها الأخير عن طلاقه، فنشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على"انستجرام" نبأ انفصاله وتبرئه من تصرفات طليقته، ما اعتبره الجمهور إساءة للنجمة الكويتية هبة الدري، واستدعى ذلك هجوما كبيراً عليه من الجمهور والوسط الفني.

من جهتها، خرجت هبة الدري في فيديو للرد على طليقها وأكدت أنها تحمد الله على انفصالها عن نواف العلي فقالت :"طريقة إعلان الانفصال لم أكن موافقة عليها لكونها شيء يمس الخصوصية لكن الطرف الآخر قام بذلك وطلع من حياتي ولله الحمد، لكن أعود وأقول أن هناك أطفال بيننا، وارفض أن يتعلم اولادي أي أخلاق سيئة وسوف أقف حاجز أمام أي شيء مثل هذا".

انفصال اسما شريف منير عن محمود حجازي

انفصال اسما شريف منير عن محمود حجازي كان ايضا محط جدل كبير بين الجمهور بسبب الطريقة التي أعلنت فيها الأولى انفصالها بعد زواج لم يدم عامين.

وكتبت في تدوينة لها تأكيدا على خبر انفصالها :" ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشاعات ولا اجتهادات ولا أسئلة.. محصلش نصيب بكل احترام ونقطة.. ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية.. بعد اذنكم إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".