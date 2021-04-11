شاهدوا أغنية أصالة "كان ياما كان" لمسلسل روجينا "بنت السلطان" رمضان 2021

"بنت السلطان" العمل الدرامي الجديد للفنانة روجينا والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم أطلق صناعه أغنية التتر الخاصة به والتي تقوم بغنائها الفنانة أصالة.

أصالة تغني تتر مسلسل "بنت السلطان" لروجينا

روجينا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" أغنية تتر مسلسل "بنت السلطان" الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها، أغنية المسلسل قامت بغنائها الفنانة أصالة وحملت عنوان "كان ياما كان" وهي من ألحان محمد رحيم وكلمات عمرو حسن، واحتوى فيديو الأغنية على العديد من مشاهد التي تظهر في أغلبها الفنانة روجينا والتي تقدم دور فتاة شعبية تواجه العديد من الصعوبات، حتى تتغير حياتها بشكل واضح، وعلقت روجينا على ما نشرتها فكتبت: "أغنيه (كان ياما كان) من مسلسل (بنت السلطان) غناء الجميلة أصاله".

مسلسل روجينا الجديد يتصدر تريند "تويتر"

روجينا قد تصدرت في الساعات الأخير تريند "تويتر" وحازت أخبار مسلسلها الجديد على اهتمام الجمهور الذي أعاد نشر العديد من صور الفنانة المصرية وكواليس المسلسل، كما نشر العديد من المتابعين مقاطع من أغنية "كان يا ماكان" الذي قدمتها الفنانة أصالة، وأشادو بكلماتها التي تقول: "كان ياما كان فلانة فلان، وحيدة وقلبها بردان، حزينة ووردها دبلان، بتديها الحياة فستان متلقيش لها منه مقاس، كان ياما كان فلانة فلان، وحيدة وقلبها بردان معنداها الظروف تخبيط، وسحبها لبحر غويط، وهي مناها حلم بسيط، وبيت دافئ وحضن أمان".

وعلقت روجينا على تصدرها التريند عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "اللهم لك الحمد بعد أقل من ساعة من نزول أغنية (كان ياما كان) تتر مسلسل (بنت السلطان) يتصدر الهاشتاج (روجينا_بنت_السلطان) ترند علي تويتر مبروك علينا".

مواعيد عرض مسلسل "بنت السلطان" لروجينا

مسلسل "بنت السلطان" للفنانة روجينا قد تم الإعلان في الساعات الماضية عن مواعيد عرضه في شهر رمضان القادم، حيث سيعرض العمل على قناة النهار بداية من غدا الاثنين في تمام الساعة 8 مساء، كما سيعرض المسلسل على قناة النهار دراما في الساعة 9 مساء، ويشارك في بطولة مسلسل "بنت السلطان" مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد مجدي، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وندى موسى، ومحمود حجازي، محمود حافظ، ومحمد مهران، نانسي صلاح والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه روجينا في الفترة الماضية مسلسل "إسود فاتح" الذي عرض في شهر سبتمبر الماضي وشاركت في بطولته مع كل من الفنانة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وصبري فواز، ومعتصم النهار، كما حققت نجاحا كبيرا في شهر رمضان الماضي حينما شاركت في بطولة مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.