زوجة علي يوسف ترد على مي العيدان: "انا الوحيدة المظلومة ولم أسبب الضرر لأحد"

زهراء البصري زوجة الفنان العراقي علي يوسف ردت على الهجوم الذي وجهته لها الإعلامية الكويتية مي العيدان التي أكدت أن زوجة الفنان العراقي نشرت صورة لعارضة ازياء تركية وادعت انها صاحبة الصورة.

زوجة علي يوسف ترد على هجوم مي العيدان

زهراء البصري زوجة علي يوسف نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة وجهتها للإعلامية مي العيدان التي اتهمتها بنشر صورة غير حقيقية لها وتدعي أنها لها، فأوضحت زهراء البصري بأنها لم تعلن أن الصورة التي قامت بنشرها دوت الخليج لها، بل دوت الخليج صورة تشبه إطلالتها، كما أوضحت ان كافة متابعينها يعرفون طريقتها في عرض الصور على انستغرام.

وقالت زهراء البصري في تدوينتها باللهجة العراقية: "السلام عليكم متابعيني اسفة اتأخرت عليكم، ومدارد عليكم اليوم ردي لست مي العيدان أولا نشرتي صورة وتحجين بيها أنو أني سارقة صورة، أني من كنت منزله هذي الصورة مكاتبه أنها إلي ولأني حبيتها ولانها ستايلي بالضبط ورح أنزلكم صورة لي، وأهوايه صورة الي اني أحب انزل ميك عيون وكل متابعيني تعرض هالشي".

زهراء البصري بعد أزمة زوجها: "أنا الوحيدة المظلومة اليوم"

زهراء البصري تعجبت من هجوم الإعلامية مي العيدان عليها في وقت أكدت أنها أكثر من تعرّض للظلم بسبب الأزمة الأخيرة الخاصة بزوجها علي يوسف وهند البلوشي، وأكدت على احترامها الكامل للإعلامية الكويتية وطلبت منها أن لا تشملها في الهجوم بسبب خلافها مع زوجها علي يوسف، فقالت زهراء البصري متوجهة الى مي العيدان: "انتي تتكملين عني وتحجين كلام ما حلو عني، أني متكلم عنج شي ضارتج بشي أني ما تكلمت عن أحد أبدا ولا ضريت أحد رغم اني كنت الوحيدة المظلومة اليوم، المفروض نكون مع الحق، شكرا إلج ست مي أني ديما احترمج وإذ كانت عندج مشكلة مع زوجي مالك اي حق تشمليني بالقصة".

علي يوسف يعلن اعتزاله الفن والغناء

رسالة زهراء البصري اكسبتها تعاطف العديد من المتابعين الذين أكدوا أن زوجة الفنان علي يوسف ليس لها دخل في هذه الأزمة بل تعد ضحية أيضا.

وكان علي يوسف قد صدم الجمهور مساء أمس بالإعلان عن اعتزاله الفن والغناء، ونشر الخبر من خلال صورة عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "اعلن اعتزالي الفن والغناء واطلب من الله العفو والغفران"، ولم يعلق أو يرد علي يوسف على تساؤلات جمهوره حول الأسباب الحقيقية وراء إعلان اعتزاله، وتفاصيل ذلك القرار، وكذلك حول علاقة اعتزاله بتصاعد أزمته مع هند البلوشي في الفترة الأخيرة بسبب قصة زواجهما.