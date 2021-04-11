البرومو الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"..رامز يلقي بالنجوم من الطائرة ودينا الشربيني وهنيدي أبرز الضيوف

رامز جلال طرح البرومو الأول لبرنامج مقالبه الجديد "رامز عقله طار" اليوم، وشوق الجمهور لمقالبه الجديدة والمرعبة في موسم رمضان 2021، وكشف عن قائمة ضحاياه في البرنامج.

برومو برنامج "رامز عقله طار" لرامز جلال

وكشف رامز جلال وقناة mbc مصر اليوم عن البرومو الرسمي الأول لبرنامج المقالب "رامز عقله طار" قبل يومين من بدء عرضه في موسم رمضان 2021، وشوق رامز جلال الجمهور لمقالبه الجديدة، ووعدهم بالوصول لأقصى حدود الرعب والمخاطر في المقالب الجديدة له في البرنامج، وكشف عن ملامح المقلب في البرومو.

أبرز ضحايا برنامج "رامز عقله طار"

ويبدو من البرومو أن ضحايا رامز جلال يتعرضون لحادث تعطل أثناء ركوبهم الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، قبل أن ينقلوا إلى طائرة من أجل انقاذهم ولكنهم يسقطون من الطائرة في الماء، وتفاعل الجمهور مع الفكرة الجديدة لرامز جلال في المقالب ووصفها البعض بالخطيرة والمرعبة وشوق الجمهور لرد فعل النجوم وضحايا المقالب في البرنامج، وعرض أجزاء منها بانهيار بعضهم وبكاء البعض الآخر وتعرضه للضرب والسباب من آخرين.

وكشف برومو برنامج "رامز عقله طار" على قائمة ضحايا المقالب وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.

رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامج "رامز عقله طار"

وكان الفنان رامز جلال قد شوق الجمهور مؤخراً لبرنامج مقالبه الجديد "رامز عقله طار"، من خلال نشر بوستر البرنامج الرسمي، وكشف به اللوك الغريب الذي اعتمده في البرنامج، وظهر بشعر باللون الأحمر، وهو ما كشفت عنه التسريبات من البرنامج مؤخراً، ولاقى بوستر البرنامج تفاعلا كبيرا من الجمهور بسبب اللوك الغريب والجديد لرامز جلال في البرنامج.