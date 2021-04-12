فيديو تتر مسلسل "هجمة مرتدة" غناء مدحت صالح رمضان 2021، حصد نسبة كبيرة من المشاهدات في الساعات الأخيرة بعد طرحه من قبل صناع العمل، حيث ينتظر الجمهور العمل الدرامي الأول الذي يجمع كل من الفنان أحمد عز، وهند صبري.

تتر مسلسل "هجمة مرتدة"

حصد تتر مسلسل "هجمة مرتدة" الذي قام بغنائه الفنان مدحت صالح نسبة مشاهدة مرتفعة من قبل الجمهور بعد طرحه بساعات قليلة، ونال العمل اهتمام كبير من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بكلمات الأغنية التي تحمل اسم "كل كلام الحب" والتي قام بكتابة كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر وهي من ألحان وليد سعد، و توزيع إلهامي دهيمه، وأحمد حسام، وتقول كلمات الأغنية : "هو انت ممكن تتحبي من حد أدي، أو حد عادي كده يمسك، تفتكري تعدي، دا انت اللي انا بتقطع لما اشوفها حزينة، مسكاني من نقطة ضعفي".

قنوات عرض مسلسل "هجمة مرتدة" لهند صبري وأحمد عز

مسلسل "هجمة مرتدة" من المقرر أن يعرض على أكثر من قناة مصرية وعربية وكذلك المنصات الرقمية، ومن بين القنوات التي سوف يعرض عليها المسلسل قناة dmc، وأبوظبي، كما سوف يعرض المسلسل على كل من منصة واتش ات، ومنصة "شاهد"، مسلسل "هجمة مرتدة" يعتبر من الاعمال التي تتناول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم منهم الفنان صلاح عبدالله وماجدة ذكي، وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور، و هشام سليم ومحمود البزاوى، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

عودة هند صبري إلى الدراما بعد غياب سنوات

هند صبري تعود في مسلسل "هجمة مرتدة" إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا"، وكذلك أحمد عز بعد مسلسله الأخير "أبو عمر المصري"، ويقدم أحمد عز مع هند صبري البطولة الدرامية الأولى لهما معاً، وذلك بعد سنوات طويلة من ثنائيتهما في فيلم "مذكرات مراهقة"، في بداياتهما الفنية، وكان من المقرر أن يعرض مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان الماضي، قبل أن يخرج من السباق في اللحظات الأخيرة بسبب تأجيل التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا.

المنتج تامر مرسي قد كشف عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل هند صبري وأحمد عز الجديد "هجمة مرتدة"، وتصدر الثنائي البوستر ، وهو ما شوق الجمهور للمسلسل المنتظر، والذي يعيد ثنائيتهما بعد سنوات، وكشف البوستر على الاسم النهائي للعمل بعد فترة من تداول عدة عناوين للمسلسل ومنها إسم "أمن قومي"، واستقر أحمد عز وهند صبري على إسم "هجمة مرتدة" وهو العنوان الأول للعمل منذ بداية تصويره.