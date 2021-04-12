مسلسلات رمضان 2021، مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على قناة dmc، حيث تعرض القناة مجموعة من المسلسلات بشكل حصري وأخرى متنوعة مثل "هجمة مرتدة" و"موسى" و"نجيب زاهي زركش" وغيرها.

مسلسلات رمضان 2021 على dmc

مسلسلات رمضان 2021 على dmc والتي تعرضها القناة في الموسم تضم عدة أعمال مميزة وعلى رأسها مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل رياض الخولي، منذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداث المسلسل فترة الأربعينيات في صعيد مصر.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على قناة dmc

وتعرض أيضاً القناة مسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، ماجدة زكي بالإضافة إلى نضال الشافعي وخالد أنو، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداث المسلسل من قصص و ملفات المخابرات المصرية، وكذلك مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وتأليف وإخراج تامر محسن، وتدور أحداث مسلسل لعبة نيوتن في إطار درامي رومانسي.

وتعرض أيضاً قناة dmc في رمضان مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة الفنانة ريهام حجاج، وعمرو عبدالجليل، رانيا يوسف، طارق عبدالعزيز وأحمد فهمي، وتأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد ومحمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل، وتدور قصته في إطار دراما تشويقية وغموض.

وتعرض أيضاً القناة مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده وغيرهم.