برامج ومسلسلات رمضان 2021.. مواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان 2021 الحلقات الاولى على mbc مصر، حيث تبدأ القناة عرض الحلقات الأولى من المسلسلات غدا وعلى رأسها "لحم غزال" و"خلي بلك من زيزي".

مواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان 2021

وتعرض قناة mbc مصر برامج ومسلسلات رمضان 2021 غداً، وعلى رأسها برنامج "خمس نجوم" لنور وكريم فهمي وغادة عادل ومصطفى قمر، وضيف الحلقة لاعب الكرة محمود كهربا، وذلك في الساعة التاسعة مساء، وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "خلي بالك من زيزي" لأمينة خليل في التاسعة والنصف مساء.

وتعرض قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" غداً في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وهو من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وشريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وغيرهم.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان على mbc مصر

وشوقت قناة mbc الجمهور لمسلسل "خلي بالك من زيزي"، وكشفت ملامح قصة العمل في بيان لها مؤخراً ذكرت به: "مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين. كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي".

وكشفت قناة mbc مصر مؤخراً عن تفاصيل مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق وذكرت في بيان لها:"بين الماضي والحاضر والمستقبل، وضمن أجواء يغلب عليها الطابع الشعبي حيث تدور معظم أحداثه، تلعب غادة عبد الرازق ثلاث شخصيات مؤديةً دور"غزال"، حيث تتقاطع أحداث الدراما الاجتماعية "لحم غزال"، الذي يُشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.