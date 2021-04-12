موعد عرض مسلسل محمد رمضان "موسى" رمضان 2021 ، والذي سيعرض على قناة dmc وmbc مصر.

موعد مسلسل "موسى"

وكشفت قناة dmc عن عرض مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان حصرياً على قناتها في التاسعة مساء يوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان، ويعرض كذلك المسلسل على قناة mbc مصر في بثها الخليحي، في نفس التوقيت، شوق محمد رمضان الجمهور للمسلسل بنشر مواعيد عرضه وكذلك صور جديدة من كواليس المسلسل.

تفاصيل مسلسل "موسى" لمحمد رمضان

وعلى طريق الشقاء والفقر والمعاناة يحلم موسى بالنجاح والثراء، ويسعى لتحقيق حلمه خلال فترة حرجة من تاريخ مصر والعالم إبّان الحرب العالمية الثانية. إنتقامه لدم أخيه يجعله طريد العدالة، وملاحقة الاحتلال البريطاني له تجعله من مطاريد الجبل. ولاحقاً ينفجر غضبه لحادثة جديدة تصيب فرداً آخر من أفراد أسرته فتقلب عالمه رأساً على عقب، فهل يتحوّل من ضحيةٍ إلى جلاّد؟

ويشارك في بطولة المسلسل محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، عبير صبري، وآخرين. قصة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" تزامناً مع عرضها على 1MBC.

سمية الخشاب: حلاوتهم شقيقة موسى وتملك تأثيراً على حياته وشخصيته

"حلاوتهم" هو اسم الدور الذي تلعبه سمية الخشاب في "موسى"، حيث تطل على الجمهور مرتديةً الحلي الذهبية من الأساور والعقود "الغوايش"، و"اليشمك" و"الملاية" على النحو الذي يعكس طبيعة المكان والحقبة الزمنية التي يقدمها العمل في أربعينيات القرن الماضي. تثني سميّة الخشاب على التفاصيل الجمالية للشخصية التي تقدمها، إضافةً إلى روعة المَشاهد البصرية في تلك الفترة الزمنية. وتضيف: "حلاوتهم دوت الخليج نموذج جميل للسيدة المصرية، من الرقة والأنوثة الممزوجتيْن بالأصالة والمبادئ والمواقف الثابتة.. دوت الخليج خير تجسيد لما نسمّيه باللجهة المصرية (الجدعنة)." وفيما تُشيد سمية الخشاب بإبداع الكاتب ناصر عبد الرحمن في رسم ملامح الشخصيات عموماً، وشخصية حلاوتهم خصوصاً، تلفت إلى تميز المخرج محمد سلامة وتصف أداءه بـ "العالمي" ولا سيما طريقة توجيهه للممثلين ورؤيته للشخصيات في سياقها الدرامي.