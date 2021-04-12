مسلسلات رمضان 2021، الخريطة الكاملة لمواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان 2021، والتي كشفت عنها القنوات الفضائية قبل موسم رمضان 2021.

الخريطة الكاملة لمواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان 2021

وكشفت قناة mbc مصر عن أبرز مواعيد برامجها ومسلسلاتها، وعلى رأسها برنامج "رامز عقله طار" في أول أيام رمضان، وتعرض قناة mbc مصر برامج ومسلسلات رمضان 2021 غداً، وعلى رأسها برنامج "خمس نجوم" لنور وكريم فهمي وغادة عادل ومصطفى قمر، وضيف الحلقة لاعب الكرة محمود كهربا، وذلك في الساعة التاسعة مساء، وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل "خلي بالك من زيزي" لأمينة خليل في التاسعة والنصف مساء، وتعرض قناة mbc مصر الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" غداً في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وهو من بطولة غادة عبد الرازق وعمرو عبد الجليل ومحمد شاهين وشريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر وغيرهم.

وتبدأ قناة "الحياة" غداً عرض مسلسل "ضل راجل"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي، ويذاع المسلسل غدا الاثنين، في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، يشارك فى بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، كل من نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، ومحمد يسري، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسلات رمضان 2021

وتقدم "قناة اون" مسلسل "بين السما و الارض" بطولة هانى سلامة و درة وسوسن بدر و أحمد بدير و يسرا اللوزى و نجلاء بدر و ندى موسى و محمد ثروت و محمد لطفى و محمود البزاوى و من اخراج محمد العدل، ومسلسل "لعبة نيوتن" سيذاع على قناة "دى ام سي" بطولة منى زكى وسيد رجب و محمد ممدوح ومحمد فراج وعائشة بن أحمد ومايان السيد و من اخراج تامر محسن، أما قناة "سي بي سي" فتذيع مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى و خالد الصاوى و خالد سرحان و دينا فؤاد ودنيا عبد العزيز و من اخراج مصطفى فكرى.

وتقدم منصة WATCH iT بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ٢٠٢١، ١٧ مسلسلًا جديدًا خلال شهر رمضان المبارك؛ وحصرياً مسلسل "الاختيار ٢" لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" لأحمد السقا وأمير كرارة، و"موسى" لمحمد رمضان، و"كوفيد ٢٥" ليوسف الشريف، و"نجيب زاهي زركش" ليحيى الفخراني، و"حرب أهلية" ليسرا، و"القاهرة كابول" لطارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، و"لعبة نيوتن" لمنى زكي، و"اللي مالوش كبير" لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، و"وكل ما نفترق" لريهام حجاج، و"النمر" لمحمد إمام، و"بين السما والأرض" لهاني سلامة ودرة، كما تعرض المنصة "هجمة مرتدة" لأحمد عز وهند صبري، و"ضد الكسر" لنيللي كريم، و"ضل راجل" لياسر جلال، و"عالم موازي" لدنيا سمير غانم، و"أحسن أب" لعلي ربيع.