فيديو محمد رمضان يظهر بملابس شخصية "موسى" على الهواء وعمرو أديب يتوعده باللجوء للقضاء

محمد رمضان ظهر اليوم على قناة "dmc" بملابس شخصيته في مسلسل "موسى"، خلال لقاء إعلامي له للحديث عن مسلسله الجديد بالإضافة إلى رده على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

محمد رمضان يرد على الانتقادات بعد فيديو إلقاء الأموال

وتحدث الفنان محمد رمضان عن الجدل الذي صاحبه في الفترة الأخيرة وآبرزها حول فيديو إلقائه للأموال في الماء بعد الحكم عليه في قضية الطيار بدفع تعويض 6 مليون جنيه، وقال محمد رمضان إن الأموال التي ظهرت في الفيديو غير حقيقية وهي جزء من خطة ترويج لكليب دعائي جديد وهو ملزم بتنفيذه ولا يقصد به استفزاز أحد أو الطيار.

وأكد محمد رمضان أن جمهوره الحقيقي يفهم الغرض وراء الفيديو على انستقرام، وتحدث عن جماهيريته الكبيرة وعدم تأثر جمهوره بالمتربصين به، وكذلك دافع عن إعلانه عن تقديم فيلم لشخصية "أحمس" بعد أزمة مسلسل "أحمس" لعمرو يوسف، وقال إنه يحلم بتقديم الشخصية منذ صغره، وأضاف ساخراً:"هو أحمس خال الزميل؟"، وذلك في إشارة إلى أحقيته لتقديم الشخصية مثل عمرو يوسف.

محمد رمضان يظهر بملابس شخصية "موسى" على الهواء

وظهر محمد رمضان في اللقاء بملابس شخصية "موسى" في مسلسله الجديد، وتحدث عن كواليس المسلسل وعن قصة العمل، وقال إنه سينتهي من تصوير المسلسل في اليوم الخامس من شهر رمضان، ووصف العمل بالملحمة، ودافع أيضاً عن الانتقادات التي طالت بعض المشاهد في برومو المسلسل مثل مشهد قتل الحصان، وقال إنه مشهد تمثيلي وغير حقيقي.

عمرو أديب يتوعد محمد رمضان بالقضاء

وعلى الجانب الآخر، اشتعلت الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب، وذلك بعد هجوم الأخير عليه بسبب فيديو إلقاء الأموال في الماء، وهو ما جعل رمضان يرد بعدة فيديوهات ساخرة من عمرو أديب وتصريحاتها، وكشف عمرو أديب في برنامج اليوم عن لجوئه للقضاء ضد محمد رمضان، ووصف ما بدر منه في الأخيرة بالتجاوزات وهاجمه بقسوه مجدداً وتوعده برد قاسي في الفترة المقبلة، وهو ما زاد من حدة الأزمة بينهما.