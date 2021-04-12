بالفيديو.. عمرو أديب يقاضي محمد رمضان

أعلن الإعلامي عمرو أديب أنه سيقاضي مواطنه الفنان محمد رمضان بتهمة التطاول عليه إثر انتقادات وجهها أديب لرمضان على خلفية ”فيديو ”الفلوس“

وأكد أديب أنه كلف محاميه الخاص بتقديم بلاغ ضد رمضان لتطاوله عليه عقب انتقاده لفيديو ”الفلوس“ الذي نشره رمضان بعد الحكم عليه بدفع تعويض 400 ألف دولار للطيار أشرف أبو اليسر.

وقال أديب، خلال حلقة من برنامجه ”الحكاية“ بثت الأحد: ”طلبت من المحامي الخاص بي رفع قضية على محمد رمضان، وأي فلوس هتيجي هتبرع بيها لمستشفى أبو الريش للأطفال أو 57357“.

وتحدى أديب الفنان محمد رمضان بقوله: ”يا أنا يا أنت، نروح للقضاء وهو يحكم باللي شايفه“، متابعا: ”ولو محدش رباك أنا هربيك، غرورك صورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي كده“.

وأضاف ”لو فاكر نفسك مسنود، البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين“، مردفا: “ أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا انت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد“.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد انتقد قيام رمضان ببعثرة بعض الدولارات في فيديو له، حيث أكد أديب أن الفيديو يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش.

وقال عمرو أديب ”أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها“.

وطلب الإعلامي المصري من رمضان، الكف عن هذه الأفعال قائلا ”شوف النهاردة خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي بيتعمل ده موقف ميطلعش من حد واعي. ومن أعطاك تلك الأموال قادر على سحبها منك في أي وقت“.

وكان الفنان محمد رمضان قد رد على عمرو أديب بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على ”انستغرام“ دمج خلاله مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: ”يا بني إهدا يابني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور“.

ليرد عليه محمد رمضان وهو يضرب أحد الممثلين قائلا ”إنت حاشر دماغك ليه“.