شاهد.. بسبب ”خطأ”.. فيفي عبده تستعد لإجراء عملية وتطلب من الجمهور أن...

أكدت الفنانة ، فيفي عبده، دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية، لافتة إلى أن السبب هو أن أحد الأشخاص أعطاها حقنا "بشكل خاطئ".
وفي فيديو نشرته على صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، هنأت فيفي عبده متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، وأوضحت عن حالتها قائلة: "حسبي الله و نعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنه غلط بضهري، تسببت إني أنا عندي عملية وأنا في المستشفى أهو".
وكتبت في منشورها مع مقطع الفيديو: "حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه".
وأضافت: "ادعولي بحق الشهر الكريم، كل اللي بيحبوني يدعولي، و اللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم".
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