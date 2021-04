360 مليون دولار إيرادات فيلم ”Godzilla vs. Kong” فى دور السينما...

استطاع فيلم "Godzilla vs. Kong" أن يحقق اجمالي إيرادات عالمية وصلت إلى 360 مليون دولار، وذلك رغم السعة المنخفة في دور العرض حول العالم، والتي تتفاوت بين 50% إلى 75%، في حين حقق الفيلم في دور العرض الامريكية فقط 69 مليون دولار من 3084 شاشة عرض.

وتمتاز الدفعة الرابعة في سلسلة MonsterVerse من Legendary بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما في نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وأدى نجاح فيلم "Godzilla vs. Kong في شباك التذاكر إلي رفع أسهم صناعة دور العرض مما أدى إلى تنشيط أسعار أسهم اصحاب السينمات الرائدة مثل AMC و ImaxوCinemark، حيث حقق الفيلم أرباحًا هائلة بلغت 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى من عرضه في السينمات، مسجلاً رقماً قياسياً في حقبة الوباء، وهذا يشير إلى أنه بعد عام قاسي قد تستعد صناعة الأفلام لعودة الي ما بعد COVID.

وشهدتAMC ، أكبر العارضين في العالم، ارتفاع الأسهم بنسبة 13.4%، في حين قفزت أسهمCinemark ، وهي سلسلة رئيسية أخرى، بنسبة 7.1%، كما ارتفعت أسهم Cineworld مالكةRegal ، بنسبة 5.3%، وشهدت شركة Imax ، التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا لشباك التذاكر لأفلام الدعم مثل"Godzilla vs. Kong" ، زيادة في أسهمها بنسبة 4.5%.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong قد طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

وفيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.