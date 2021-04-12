تنطلق أولى حلقات مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا خلال أيام قليلة، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان، ويعرض مسلسل نسل الأغراب على شاشة قناة ON بشكل حصري، وانتهى فريق العمل من التصوير يوم الأسبوع الماضي، ليكون بذلك أول المسلسلات التي ودعت التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل ”نسل الأغراب” على قناة ON على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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