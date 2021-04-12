رابط مشاهدة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 1 الأولى بجودة HD ”تفاصيل وأحداث”

انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير مشاهد مسلسل "الاختيار 2" الذي يخوض بطولته كل من النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي وتبدأ قناة ON E الفضائية، عرض أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2" مع أول أيام شهر رمضان المبارك غدا الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساءً "الاختيار 2" يشارك في بطولته بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كل من الفنان إياد نصار وأسماء أبواليزيد، وأحمد العوضي، وهشام ماجد، أشرف عبدالباقي، هشام جمال، أحمد فهمي واما، كريم فهمي، محمد فراج، محمد محمود عبدالعزيز، مصطفى أبوسريع، على الطيب، أحمد حلاوة، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

والمسلسل يعتبر ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية في رمضان، امتدادًا للجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي عُرض في الموسم الماضي، وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري وأحداث مسلسل "الاختيار 2" بالكامل، مشيرا إلى إنه يعكف حاليا على مونتاج الحلقات الأولى من العمل تمهيدا لعرضه للجمهور خلال شهر رمضان المقبل.