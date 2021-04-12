يوسف الشريف يطرح برومو "كوفيد 25" واتهامات بتقليد مشاهد من "Bird Box" وأفلام نهاية العالم

يوسف الشريف الفنان المصري طرح برومو مسلسله الجديد "كوفيد 25" قبل ساعات والذي من المقرر أن ينافس في موسم دراما رمضان 2021، ولكن في النصف الثاني من الشهر الكريم، كون العمل يدور في إطار 15 حلقة فقط.

برومو مسلسل "كوفيد 25" لـ يوسف الشريف

يوسف الشريف شارك الجمهور ببرومو العمل عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلًا: "يارب يبقى خير.. كوفيد 25.. إبتداءً من 16 رمضان"، ويبدو من البرومو أن المسلسل يدور حول اكتشاف العالم فيروس غامض يتسبب في مرض البشر ومحاولة بعضهم قتل أنفسهم، بحسب ما يظهر في بعض المشاهد التي يقوم فيها بعض الممثلين بضرب رأسهم في الجدران بعد إصابتهم بالفيروس، كما يسعى يوسف الشريف لمعرفة سبب الفيروس ومحاولة علاج المصابين به

مسلسل يوسف الشريف الجديد وعلاقته بأفلام نهاية العالم

وبمجرد طرح البرومو لاقى ردود أفعال مختلفة بين الجمهور، الذي اعتبر البعض أن العمل مأخوذًا من عدة أعمال أجنبية تناولت قصة نهاية العالم وتعرضه لفيروس قاتل يتسبب في موتهم أو يجعل البشر أشبه بالزومبي، مثل "Contagion" و"World War Z" و"Bird Box"، حيث أن الفيلم الثالث شهد أيضًا وجود مشاهد مماثلة لما ظهر في برومو مسلسل يوسف الشريف، مثل التصرفات الغريبة التي يقوم بها من يصابون بالفيروس، ومحاولاتهم الانتحار.

فيما لاقى البرومو إعجاب البعض من محبي الفنان المصري يوسف الشريف واعتبروا أن العمل سيكون بمثابة مسلسل مميز مشابه للأعمال العالمية التي تنال إعجاب الجمهور.

معلومات عن مسلسل "كوفيد 25"

الجدير بالذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسنى، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وغيرهم من النجوم، وتأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكانت إنجي علاء في لقاء سابق أن العمل ليس له علاقة بفيروس كورونا الحالي كما يتصور البعض، بل عمل خيالي يتناول فكرة تطور الفيروس في السنوات المقبلة، كما أنه ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" ولا يعتبر الجزء الثاني له بحسب ما تردد أيضًا.