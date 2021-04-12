صور زارا البلوشي تثير التساؤلات بعد ظهورها مع طليقها الأول عقب أسابيع من انفصالها عن زوجها الثاني

سمير عارف المخرج السعودي أثار جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بعد ظهره مع طليقته الفنانة العمانية زارا البلوشي، حيث تكهن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن احتمالية عودة الثنائي وتحديدا بعد الأزمة التي مرت بها الفنانة زارا البلوشي في الفترة الأخيرة.

جدل بعد ظهور سمير عارف مع طليقته زارا البلوشي

سمير عارف نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بطليقته الفنانة زارا البلوشي، وقد أثارت الصورة ردود فعل واسعة من قبل متابعي المخرج السعودي، وطرحت العديد من الأسئلة حول تفاصيل هذا اللقاء الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنانة زارا البلوشي لطلاقها من زوجها الثاني، والصدمة التي تعرضت لها من جراء هذا الطلاق، وطالب البعض بعودة الثنائي مرة أخرى بعد طلاق استمر ما يقارب العامين، لكن سمير عارف لم يعلق على صورة لقائه بزارا البلوشي واكتفى بكتابة اسمها في التعليق ووضع بعض الرسوم التعبيرية على وجهه ووجهها.

زارا البلوشي ترد على الصورة التي نشرها سمير عارف

زارا البلوشي يبدو أنها سعت للرد على الأسئلة التي طرحها المتابعين في الساعات الماضية، لذلك حرصت على التعليق على الصورة التي نشرها طليقها سمير عارف فكتبت: "بالتوفيق"، الامر الذي اعتبره البعض أنه إشارة إلى وجود عمل فني سوف يجمع الثنائي في القريب العاجل، لكن هناك من اعتبر أن تعليق لا يعطي إجابة واضحة عن سبب الظهور، ولم تنشر الفنانة زارا البلوشي أي صور أو تعليقات عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الكشف عن أي جديد فيما يخص لقائها بالمخرج السعودي سمير عارف.

لقاء سمير عارف وزارا البلوشي ليس الأول بعد طلاقهما

لقاء سمير عارف وزارا البلوشي ليس الأول لهما بعد طلاقهما بل كان آخر لقاء في شهر يوليو الماضي حيث دعى سمير عارف طليقته من أجل حضور العرض الخاص لفيلم "نجد" الذي عرض لأول مرة في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت، في وقت نشرت زارا البلوشي فيديو تظهر فيه مع سمير عارف وتقدم له التهنئة على فيلمه الجديد وقدم لها هو الآخر الشكر وأعرب عن سعادته بحضورها عرض فيلم "نجد" وشكرها على تلبية دعوته بينما أوضحت زارا البلوشي أنه من الصعب أن لا تحضر عملا يقوم بإخراجه سمير عارف، وكشفت كذلك عن إعجابها بالفيلم، وكان سمير عارف قد تزوج من زارا البلوشي في عام 2014، حتى أعلنت عن انفصالهما في شهر أغسطس 2019.

زارا البلوشي قد كشفت في الأسابيع الماضية عن انفصالها عن زوجها الثاني وذلك بعد شهر واحد من إعلان الزواج، وأكدت أنها تمر بحالة من الضيق الشديد بسبب هذا الانفصال، وأوضحت أن الحزن بات يسيطر عليها بسبب أن البعض قد شمت فيها بسبب ما حدث، وأكدت أن صديقاتها أيضا يرون أن طليقها على حق.