فيديو شيرين رضا تحرج دينا الشربيني: "هتقولي انتِ ولا اقول انا".. وما علاقة عمرو دياب؟

شيرين رضا ودينا الشربيني تصدرتا اهتمام الجمهور وجعلتاه يقع في الحيرة بعدما ظهرتا بمقطع فيديو مثير للجدل وهما يتناقشان حول كشف أمر مستور ، بينما اتجهت الترجيحات بأن يكون هذا الأمر متعلقاً بالنجم عمرو دياب، وهو طليق الأولى ووالد ابنتها، كذلك فإن عمرو دياب ارتبط عاطفيا بدينا الشربيني وانفصل عنها في الفترة الأخيرة.. فما دوت الخليج القصة؟.

شيرين رضا ودينا الشربيني تحيران الجمهور

الفنانة دينا الشربيني شاركت متابعيها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي على "انستجرام" مقطع فيديو قصير ظهرت فيه شيرين رضا وهي تقول لها "هتقولي انتي ولا اقول انا"، لترد عليها الشربيني قائلة: "لا يا شيرين لما اجي هفهمك مش قدام الناس".

واثار الفيديو حيرة الجمهور وجدلاً واسعاً بين رواد السوشيال ميديا الذين تساءلوا عن أسباب هذا الحوار الغامض وعن الأمر الذي ترغب شيرين بكشفه بينما تعارض دينا ذلك، وربطوا ذلك بالنجم عمرو دياب خاصة وان شيرين طليقة عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلت منذ فترة عن الأخير، في حين اتجهت ترجيحات الآخرين نحو مشاركة النجمتين في إعلان دعائي لشهر رمضان.

ومن الجدير بالذكر ان دينا الشربيني ترتبط بعلاقة صداقة طيبة مع شيرين رضا وسبق وأن افصحا عن هذا الأمر في العديد من اللقاءات الاعلامية، كما أن ابنة شيرين رضا، نور عمرو دياب، تربطها علاقة صداقة بدينا الشربيني.

دينا الشربيني في رمضان 2021

على صعيد فني، تطل دينا الشربيني في دراما رمضان بمسلسل "قصر النيل"، ويشارك فيه ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.

وكشفت دينا الشربيني في تصريحاتها لبرنامج "mbc تراندينغ" بعض المعلومات عن مسلسل "قصر النيل" لافتة الى أن أحداث المسلسل تدور في فترة الستينات، كما أشارت إلى أن أحداثه مزيج من الرومانسية والتشويق، وعبرت دينا الشربيني عن سعادتها بحجم الأعمال المشاركة في دراما رمضان 2021 .

وقالت: "مسلسل (قصر النيل) عمل مختلف عن كل عام وتدور أحداثه في فترة الستينات وهناك عودة بالأحداث لفترة الخمسينات والاربعينات، وتسيطر على العمل حالة من التشويق، لكن بالتأكيد هناك قصة حب وانتقام أيضا في أحداثه، وسعيدة بتواجد هذا العدد الكبير من النجوم في رمضان وسوف استمتع بمشاهدتهم، ولا اعتقد أن هناك منافسة بين الأعمال بل أتمنى أن تحقق جميع المسلسلات المعروضة في رمضان 2021 النجاح وتعجب الجمهور".

المسلسل يعرض على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد. نت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.