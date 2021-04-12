"حذف مشاهد وأزمة بسبب البرومو!" .. أيتن عامر أحدث ضحايا أزمات ريهام حجاج في "وكل ما نفترق"

ريهام حجاج مازالت محل اهتمام الجمهور بسبب الأنباء المتداولة عن مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2021، والأزمات التي واجهها العمل والتي تردد أنها كانت سببًا رئيسيًا فيها.

تفاصيل أزمة مسلسل ريهام حجاج

وبالرغم من أن العمل يفصلنا عن عرض أولى حلقاته، ساعات قليلة فقط، إلا أنه من أكثر الأعمال التي أثارت الجدل منذ الإعلان عنها، فقبل أسابيع قليلة تردد أن مخرج العمل كريم العدل، ومؤلفه محمد أمين راضي، قد انسحبا من المسلسل لاعتراضهما على تدخل الفنانة ريهام حجاج في عملهما، وبالرغم من أن المخرج والمؤلف لم يعلقان حتى الآن على الأمر، إلا أنه تم تداول تفاصيل جديدة عن الأزمة.

سبب انسحاب مخرج ومؤلف مسلسل "وكل ما نفترق"

وتردد أن الأزمة بدأت عندما شاهدت ريهام حجاج برومو المسلسل قبل طرحه رسميًا ولكنها اعترضت على بعض المشاهد وقررت إعادة مونتاج البرومو قبل طرحه، وهو ما تسبب في حذف بعض مشاهد أيتن عامر المشاركة في بطولة العمل، وهو ما ترتب عليه أيضًا انسحاب كريم العدل ومحمد أمين راضي بعد ذلك لاعتراضهما على طريقة تدخل ريهام حجاج في عملهما، كذلك تردد أن المخرج مصطفى أبو سيف سوف يستكمل تصوير المشاهد بدلًا من كريم العدل.

كذلك تردد أن الفنانة أيتن عامر اعترضت على الأمر، كما أن كل ممثلة باتت تصور مشاهدها منفصلة لدرجة أن فريق الإنتاج لجأ إلى إقامة وحدة ثانية لكي تقوم أيتن باستكمال تصوير مشاهدها، إضافة إلى أن البعض تداول أنباء بأن الشخصية التي تلعبها أيتن سوف تموت سريعًا في إطار الأحداث.

رد فعل أيتن عامر على أنباء خلافها مع ريهام حجاج

وحاولت "دوت الخليج" التواصل مع النجمتين أيتن عامر وريهام حجاج من أجل التعليق على الأنباء المتداولة والجدل المثار حول العمل، إلا أن كلاهما تجاهلت الرد.

كذلك حرصت الفنانة أيتن عامر على عدم الترويج أو نشر أي صور أو فيديوهات لها من العمل بعد انتشار تفاصيل الأزمة، على عكس اهتمامها بالترويج لمسلسل "كوفيد 25" الذي تشارك في بطولته أيضًا، وهو ما اعتبره الجمهور بمثابة عدم رضاها عن ما يحدث في مسلسل "وكل ما نفترق"، كما قررت التلميح إلى أنها تعاني من أزمة متعلقة بمهنتها حيث كتبت مؤخرًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "سأخبر الله بكل شيء.. ربنا أكيد عارف.. طيب سأخبر الوسط بكل شيء.. إيه دة الوسط برضه عارف!!.. إذن سأخبر الجمهور والله المستعان"، وهو ما جعل البعض يتفاعل معها ويؤكد أن تلك التدوينة لها علاقة بالأنباء المنتشرة عن أزمتها مع ريهام حجاج

الجدير بالذكر أن مسلسل "وكل ما نفترق" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل قصة محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل.

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