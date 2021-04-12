شيريهان تهنى متابعيها بحلول شهر رمضان

هنأت النجمة شيريهان متابعيها بحلول شهر رمضان الكريم من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر

وقالت شيريهان من خلال تغريدتها :" مابقاش فيه كلام ولا معاني كلمات في قاموسي ممكن تشرحلكم وحشة روحي و قلبي لكم وخاصةً في هذا الشهر الكريم!!!

وأضافت شيريهان :" والحقيقة في حبكم وتقديركم واحترامكم حقيقي خلص الكلام "لكن" مخلصش ما في قلبي وروحي ورسالتي لكم، والقادم قادم بكم أجمل، وأثق في إرادتكم وقوتكم وعزيمتكم، أثق في عموم الإنسان، أثق فينا معاً فأنتم أو نحن الحياة بجميع تحدياتها".

وتابعت شيريهان :" وأكرر .. ما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل!!!

وأختتمت شيريهان تغريدتها :" بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية.. شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. #حبكم حياة"

يذكر أن النجمة الكبيرة شريهان أعلنت في وقت سابق عودتها للمسرح بمجموعة من العروض المسرحية، تقدم خلالها عدة شخصيات شهيرة، مثل "كوكو شانيل"، "رابعة العدوية"، "شجرة الدر"، "كليوباترا" و"مارلين مونرو".