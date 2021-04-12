تعرف على تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت في قصر عابدين

‎ يشهد المسرح المكشوف بقصر عابدين استعدادات كبيرة لليلة الفن و التاريخ ، حيث يقام على خشبته حفل عالمى غير مسبوق للموسيقار الكبير "عمر خيرت" يوم الأحد الموافق 2 مايو

وعلى صعيد آخر يقوم خيرت وفرقته حاليًا بعمل بروفات إستعدادًا للحفل وذلك في إطار احتفالات تجمعهم من داخل قصر عابدين الأثري و تزامنًا مع ليالي شهر رمضان الكريم، وأعياد شم النسيم.

يقام الحفل برعاية شركة بالم هيلز للتعمير الرائدة في مجال التطوير العقاري و صاحبة أفضل المشروعات السكنية في مصر، في حين يقوم بتنظيم و إدارة الحفل شركة ستار أد، إحدى كبرى شركات تنظيم الحفلات في مصر و التي لها باع طويل في تنظيم مثل هذه الحفلات الضخمة داخل و خارج مصر . هذا و قد تم طرح التذاكر بالتعاون مع تيكتس مول - فوري، في حين تتراوح أسعار التذاكر بين 500 جنيه للفئة البرونزية و 1400 لفئة ال VIP. و عن آلية الحجز، يتم حجز التذاكر "أون لاين".

و يعد قصر عابدين تحفة فنية تاريخية نادرة، الأمر الذي أدى إلى تحويله إلى متحف يعكس فخامة المكان وأهمية الأحداث التاريخية التي شهدها، وهو أحد أهم الأبنية العريقة وأشهر القصور المصرية الشاهدة على تاريخ مصر الحديث. يجمع هذا الحفل عوامل نادرة التكرر، حيث الفخامة الملكية لقصر عابدين و أنغام موسيقى عمر خيرت الساحرة التي سوف تتمتزج بنسمات الربيع في أجواء ليالي رمضان و إحتفالات شم النسيم. هذا وسوف يُقام الحفل بمراعاة إتباع إرشادات التباعد الاجتماعي و كافة اجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19‎