فيفي عبده تجري عملية جراحية طارئة وتقلق الجمهور بفيديو لها من المستشفى 

فيفي عبده النجمة المصرية أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت أنها على وشك إجراء عملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية.

فيفي عبده في المستشفى

فيفي عبده نشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تنتظر خضوعها للعملية الجراحية بعد ساعات، وقالت في الفيديو: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت اني ادخل العمليات بكرة ساعتين".

فيفي عبده تجري عملية جراحية طارئة

ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخوها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة، فأضافت: "كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".

كما علقت على الفيديو الذي شاركته مع متابعيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط، تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعوا لي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعوا لي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وانتم طيبين وبخير رمضان كريم".

النجوم يدعمون فيفي عبده ويدعون لها بالشفاء

ولاقى الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها وأصدقائها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومن بينهم علا رشدي ومها أبو عوف وفريال يوسف وسهير شلبي وفجر السعيد والمطربة يارا وهند صبري ودعاء فاروق وعبير صبري وغادة عبد الرازق ولطيفة وغادة عادل ورانيا محمود ياسين ووفاء الكيلاني وأصالة ومي سليم وليلى علوي وغيرهم.

فيفي عبده كانت قد نشرت في الأشهر الماضية العديد من الفيديوهات التي تحدثت فيها عن مرضها، وأكدت أن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب، وأوضحت النجمة المصرية أنها تتلقى العلاج حاليًا من أجل إسترجاع الإحساس للعصب المتضرر، لكن يبدو أن العلاج لم يكن كافيًا وهو ما جعلها تخضع لعملية جراحية الإثنين.