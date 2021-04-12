أمسية افتراضية للكاتبة بشرى خلفان تستعرض تفاصيل روايتها «دلشاد» بجامعة السلطان قابوس

مسقط ــ «الوطن»:

نظَّمت جامعة السلطان قابوس ممثلة في المكتبة الرئيسية مساء أمس الأول أمسية ثقافية افتراضية عن رواية (دلشاد) للكاتبة العمانية بشرى خلفان تم بثها في قناة المكتبة الرئيسية عبر يوتيوب. وتضمَّنت الأمسية حوارا مثريا مع الكاتبة ناقشت فيه تفاصيل روايتها (دلشاد) التي عكست جمال المكان والشخوص في مسقط وتفاصيلها التاريخية التي يجهلها الكثير من قاطنيها، كما استعرضت تلاحم الثقافات في عُمان بوصف دقيق لمشاعر أبطالها ومآسيهم.

وتضمَّنت الأمسية أيضا عزفا موسيقيا واستعراضا لعدد من شهادات القراء وبعض اللقطات الأرشيفية عن مدينة مسقط، حيث أشارت نهاد الهادية رئيسة لجنة الإعلام الرقمي بالمكتبة الرئيسية والمشرفة على تنفيذ الأمسية إلى أن هذه الأمسية ما هي إلا استكمال للجهود التي تبذلها المكتبة في استعراض الأدب العُماني والترويج له حيث سبقتها أمسية ثقافية عن رواية سيدات القمر وذلك بعد فوز الكاتبة جوخة الحارثية بجائزة البوكر الدولية، وأن المكتبة الرئيسية تسعى دائما لربط طلبة جامعة السلطان قابوس بالمجتمع الأدبي المحلي والعالمي لإثراء معارفهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار في القطاع الثقافي.

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