الجمعية الاقتصادية العمانية تدشن باكورة أعمالها الرمضانية «مفاهيم اقتصادية»

كتب: يوسف الحبسي:

تدشن الجمعية الاقتصادية العمانية باكورة أعمالها الرمضانية “مفاهيم اقتصادية”. ويستعرض البرنامج التعريف بأبرز المفاهيم الاقتصادية بلغة مبسطة وسهلة وذلك ضمن مسؤوليتها وصميم أعمالها لتعزيز الثقافة الاقتصادية مجتمعيا من خلال توطيد التعاون مع وسائل الإعلام.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن الجمعية الاقتصادية العمانية وضمن صميم أعمالها لتعزيز الثقافة الاقتصادية مجتمعيا تدشن قريبا باكورة برامجها الرمضانية “مفاهيم اقتصادية” والذي يقرب الفرد من فهم المصطلحات الاقتصادية التي أصبحت اليوم تشغل بال المجتمع بلغة بسيطة وسهلة، إذ إن الجمعية لا تألو جهدا في التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي ولإثراء المعرفة الاقتصادية، وبرنامج “مفاهيم اقتصادية” يأتي ضمن سلسلة برامج تقدمها الجمعية مثل المجلس الاقتصادي المحلي والدولي واللذين يسلطان الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى جائزة البحوث الاقتصادية التي تم تدشينها مؤخرا لتصب في تفعيل الشراكة البنَّاءة وتوجيه برامج المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها إلى المجتمع بما يحقق المصلحة العامة وإيجاد بيئة محفزة للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي وفق أرضية علمية رصينة تستند إلى الحقائق والمعلومات التي من شأنها تقديم أفكار ومشروعات بحثية ترتقي بالاقتصاد العماني وتساعد في حل التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الجمعية الاقتصادية العمانية كمؤسسة مجتمع مدني تسعى إلى استثمار التعاون مع وسائل الإعلام لخدمة المجتمع واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز كل ما من شأنه تعزيز الثقافة الاقتصادية مجتمعيا، والوقوف على آخر المستجدات الاقتصادية المحلية والعالمية، سواء من خلال المجلس الاقتصادي الذي يبث بشكل دوري عبر تطبيق “زووم” باستضافة أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم أو عبر الشراكة والتعاون مع وسائل الاعلام في السلطنة .. مشيرا إلى أن برنامج “مفاهيم اقتصادية” يعده ويقدمه عضوا الجمعية الاقتصادية العمانية حارث المقبالي ومروة البوسعيدية. وأكدت خلود بنت سيف العلوية، مديرة إذاعة “هلا اف ام” أن برنامج “مفاهيم اقتصادية” هو ثمرة أول تعاون بين الإذاعة والجمعية الاقتصادية العمانية وهذا التعاون يصب في تبسيط المفاهيم الاقتصادية للمجتمع، إذ يأتي في وقت يتربع فيه الاهتمام بالاقتصاد الوطني على رأس الأولويات في مجتمعنا مع ما يشهده الاقتصاد العالمي والوطني من تأثيرات متتالية جراء الجائحة العالمية “كوفيد-19” مع اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات للتقليل من حدة هذه التأثيرات على الإنسان في هذا الوطن العزيز.