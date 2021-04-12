النجوم يواصلون دعم عمرو يوسف ضد محمد رمضان وأصالة عن الأخير: "مغرور ومتكبر!"

مازالت أزمة تصريحات الفنان محمد رمضان عن نيته أداء شخصية الملك أحمس في عمل سينمائي، هل محل انتقاد عدد كبير من جمهوره وزملائه، خاصة وأن التصريح تزامن مع توقف عرض مسلسل "الملك.. كفاح طيبة" لزميله الفنان المصري عمرو يوسف.

أصالة تدعم عمرو يوسف ضد محمد رمضان

وحرص عدد من النجوم على دعم عمرو يوسف، ضد تصريحات محمد رمضان، وكان من بينهم الفنانة أصالة التي أشادت بصديقها عمرو يوسف وحرصه على الصمت بالرغم من التصريحات المستفزة التي يطلقها محمد رمضان، حيث كتبت تدوينة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ألمحت فيها إلى رمضان، ولكنها لم تذكر اسمه.

وكتبت أصالة: "أكبر ثروة بالحياة دوت الخليجّ الصداقة وعمرو يوسف من النّاس النّادر نشوفهم.. كيف بيقدر يكون لكلّ الّلي حواليه أخّ قريب شهم مُهذّب بيحترم الكلّ وبيخدم الكلّ وفيه مواصفات الفنّان الحقيقي، أكيد الّلي بيجرحك بيجرحنا وعدمّ ردّك على مغرور أو متكبّر منّ عظيم أخلاقك الّلي معروفه عنّك يا أحلى شباب بلادنا كلّها، والنّجاح بإنتظارك والنّاس بتشتاقلك لأنّك خير مين يكون بينهم لأنّك بقيت منهم، وصباح الفلّ على حلوتنا الحبيبة كنّوده شريكتك المُحبّة الوفيّة".

أيتن عامر وأحمد فلوكس ينتقدان محمد رمضان؟!

أيتن عامر كذلك علقت من قبل على تصريحات محمد رمضان ضد عمرو يوسف، وقالت في تدوينتها دون ان تذكر اسم رمضان: "اه في غلطات وعارفينها وواضحة وضوح الشمس وحق الزمالة اننا ننتقد بأدب ومهنية وأخلاق يا إما منتكلمش ونسكت

اللي مش طبيعي انكوا متضايقين اننا بنحاول ندعم الناس معنويا، ونحسسهم ان في ناس حاسة بيهم وبتعبهم وقطع رزق الناس اللي معاهم ونقولهم ان مش كل الناس بيصطادوا في المية العكرة ويسنوا السكاكين وان الشغلانة رغم كل اللي بيحصل وحيحصل فيها لسه الخير موجود في قلة منهم.. دة مش جهل دة حاجة اسمها إحساس.. دايرة و بتلف"

الفنان أحمد فلوكس علق على الأمر كذلك وكتب عبر انستجرام: "الفنانين زمان وحتى وقت قريب كان يوجد أعراف وآداب بينهم وخصوصًا في الأعمال والمؤلفين والمشاريع، والرجولة والأصول والصح هو اللي بيقول الأعراف دي بين الزملاء، يعني العرف بتاع مهنتنا مع بعض كزمايل أساسه الرجولة والأصول والصح.. الرجوله أدب، والصياعة بردو أدب، وأدب الاتنين هو الأصول، أصول الفن مش النشل، أصوله الرجولة".

لميس الحديدي تهاجم محمد رمضان

وتزامنًا أيضًا مع أزمة محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب، وتصريحاته بالأمس عن إصراره تجسيد شخصية الملك أحمس، كتبت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب، تغريدة قالت فيها: "لما تكون مغرور و تافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".

وكان محمد رمضان قد ظهر في برنامج "مساء dmc" بالأمس، ودافع عن إعلانه عن تقديم فيلم لشخصية "أحمس" بعد أزمة مسلسل "الملك" لعمرو يوسف، وقال إنه يحلم بتقديم الشخصية منذ صغره، وأضاف ساخراً: "هو أحمس خال الزميل؟"، وذلك في إشارة إلى أحقيته لتقديم الشخصية مثل عمرو يوسف.