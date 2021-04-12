فيديو أحمد الشقيري يتصدر الترند بعد طرح برومو برنامجه "سين" على mbc

أحمد الشقيري كشف عن الفيديو الدعائي لبرنامجه الجديد "سين" الذي سوف يعرض على شاشة قناة mbc في شهر رمضان، وقد تفاعل قطاع واسع من الجمهور والنجوم مع أخبار عرض البرنامج وأكدوا على انتظارهم له.

طرح الفيديو الدعائي لبرنامج أحمد الشقيري الجديد "سين"

أحمد الشقيري نشر عبر حسابه على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لبرنامجه "سين" الذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم، ويظهر الإعلامي أحمد الشقيري في الفيديو الدعائي لبرنامجه وهو يقوم بالعديد من الجولات المختلفة داخل المملكة العربية السعودية لاكتشاف حجم التطوير الكبير الذي شهدته في السنوات الماضية، ويؤكد أحمد الشقيري في الفيديو الدعائي لبرنامجه الجديد أن البحث عن المعرفة يأتي دوما بطرح الأسئلة فكتب الإعلامي السعودي تعليقا على الفيديو الذي نشره فقال: "بسم الله نبدأ برنامج (سين) اللهم اطرح له القبول في السماء والأرض".

موعد عرض برنامج أحمد الشقيري "سين"

أحمد الشقيري كشف كذلك عن عرض البرنامج على قناة mbc، وقد علقت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز على الفيديو الدعائي الجديد لبرنامج "سين" فكتبت: "مبروك وعودا حميدا ..كلنا في الانتظار"، كما كتبت الإعلامية السعودية سارة مراد تعليقا على الفيديو قالت فيه: "بالتوفيق إن شاء الله الكل متخمس"، وقد حاز الفيديو على مشاهدة وصلت لما يقارب من مليون و250 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه، كما حصد الفيديو تعليقات أكثر من 16 ألف شخص في دلالة واضحة على مدى الاهتمام الكبير بالبرنامج الذي تردد أنه سوفه سوف يتم عرضه في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

برنامج "إحسان من المستقبل" آخر البرامج التي قدمها أحمد الشقيري

أحمد الشقيري قدم في رمضان الماضي على شاشة mbc برنامج "إحسان من المستقبل" الذي طرح العديد من التساؤلات الخاصة بالتكنولوجيا وهل سوف تصبح خطرا يهدد حياة الإنسان، وماذا عن مستقبل الطاقة في العالم، حيث ركز البرنامج على تفاصيل الحياة في المستقبل وكيف سوف تسير.

الإعلامي أحمد الشقيري غاب لفترة طويلة عن تقديم البرامج حيث أن آخر برنامج قام بتقديمه حمل عنوان "قمرة" وتم عرضه منذ 6 سنوات، لكن عاد العام الماضي مع برنامج "إحسان من المستقبل" وتحظى البرامج التي يقدمها الإعلامي أحمد الشقيري باهتمام واسع من قبل تيار كبير من الجمهور العربي لما تحمله من أفكار تحصد إعجاب الجمهور بسبب أهدافها التي تدعوا إلى نشر الأفكار الإيجابية في المجتمع وبين شبابه.