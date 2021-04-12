أول ظهور لـ فيفي عبده بعد خروجها من العمليات وابنتها تطالب الجمهور بالدعاء .. صور

فيفي عبده الفنانة المصرية خضعت لجراحة طارئة ظهر اليوم الإثنين، بعد مرورها بأزمة صحية امتدت لعدة أشهر، بسبب تلقيها حقنة علاجية بطريقة خاطئة في ظهرها.

ابنة فيفي عبده تنشر أول صورة لوالدتها بعد خروجها من العمليات

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده، حرصت على طمأنة الجمهور على حالة والدتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية اليوم، ونشرت أولى صورها عقب خروجها من غرفة العمليات عبر حسابها على موقع انستجرام.

وظهرت فيفي عبده في الصورة وهي مرتدية ملابس العمليات المعقمة، كما أنها لم تكن قد استعادت الوعي بعد انتهاء الجراحة، وعلقت ابنتها على الصورة قائلة: "الحمد لله أمي لسة خارجة من العمليات حالا.. اللهم يتمم شفائك شفاء لا يغادر سقمًا.. من فضلكم ادعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامة يا رب".

الجمهور يكثف الدعاء لـ فيفي عبده

وتفاعل عدد كبير من متابعي عزة مجاهد مع تدوينتها وصورة والدتها، وتمنوا لفيفي عبده الشفاء العاجل، ونجاح العملية الجراحية التي خضعت لها بعد فترة علاج طويلة لم تأت بنتيجة جيدة.

وكانت فيفي عبده قد أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما أعلنت أنها على وشك إجراء عملية جراحية طارئة بسبب خطأ طبي في طريقة تناولها لحقنة علاجية في ظهرها، وهو ما تسبب في مرورها بوعكة صحية طوال الفترة الماضية، ونشرت عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه داخل المستشفى وهي تنتظر خضوعها للعملية الجراحية بعد ساعات، وقالت في الفيديو: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وانتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت اني ادخل العمليات بكرة ساعتين".

ولفتت فيفي عبده إلى أنها كانت تتعرض لعدة شائعات في الفترة الماضية عن مرورها بأزمة صحية ودخوها المستشفى، إلا أن هذه الشائعات تحولت لحقيقة، فأضافت: "كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".

النجوم يتمنون الشفاء العاجل للفنانة فيفي عبده

ولاقى الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها وأصدقائها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل، ومن بينهم علا رشدي ومها أبو عوف وفريال يوسف وسهير شلبي وفجر السعيد والمطربة يارا وهند صبري ودعاء فاروق وعبير صبري وغادة عبد الرازق ولطيفة وغادة عادل ورانيا محمود ياسين ووفاء الكيلاني وأصالة ومي سليم وليلى علوي وغيرهم.

من جانبها أعادت الفنانة نبيلة عبيد نشر فيديو فيفي عبده وعلقت قائلة: "على أبواب أيام الشهر الكريم.. ادعوا معايا للفنانة الجميلة فيفي عبده الصديقة وصاحبة القلب الكبير وعشرة العمر ربنا يشفيها و ينعم عليها بالصحة وترجع لبيتها بالسلامة.. يا رب".