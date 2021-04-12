كندة علوش تكشف كيف غيرتها الأمومة وصبا مبارك تسرد تفاصيل معاناتها مع الاكتئاب ..فيديو

كندة علوش وصبا مبارك حلت كل منهما ضيفتين على برنامج "بصراحة مع" المعروض على قناة mbc وتحدثت كل من النجمتين عن العديد من التفاصيل حول حياتهما الخاصة وكيف أثرت الأمومة فيهما.

كندة علوش: "كنت شخصية عشوائية وأطور من نفسي بسبب ابنتي حياة"

كندة علوش تحدثت في تصريحاتها لبرنامج "بصراحة مع" عن الأمومة وكيف تغيرت نظرتها بعدما رزقت بابنتها حياة من زوجها الفنان عمرو يوسف، وأشارت كندة علوش الى أنها منذ ولادة ابنتها وهي تسعى لتطوير نفسها والتفكير في المستقبل من أجلها، فقالت الفنانة السورية: "الأمومة تغير الكثير في المرأة، ففي الماضي كنت استمع عن تجارب الأمهات مع ابنائهن لكن عندما أصبحت أما صارت التجربة أكثر تفاعلا، فالأمومة تسببت في تغيير نظرتي للحياة، كنت في الماضية شخصية عشوائية ومتهورة، لذلك بدأت أعمل على تطوير ذاتي والتفكير في المستقبل لأن هناك شخص يعتمد على حياتي، وابنتي حياة طفلة عصبية لذلك تعلمت الصبر".

صبا مبارك أوضحت كذلك أن الأمومة كان لها تأثير كبير على مسيرتها، حيث قررت الابتعاد عن الأعمال الفنية لفترة، وحتى بعد عودتها عانت من الشعور بالذنب بسبب تركها لابنها، لذلك قررت الابتعادة لمدة عام آخر حتى تتواجد بجواره فقالت صبا مبارك : "من أصعب الأشياء التي مررت بها عندما عدت للعمل وتركت ابني عمار وكان عمره أكثر من عام، ولم يكن موقع تصوير العمل الذي أشارك به بعيدا بشكل كبير عن منزلي، لكن كان لدي احساس بالذنب لدرجة جعلتني أبكي بعد انتهاء كل مشهد أقوم بتصويره، ولم استطع استكمال خطوة العودة لذلك توقفت لعام آخر من أجل ابني وأكتشفت أنه من السهل أن تترك أي شيء في العالم من أجل من تحبهم".

صبا مبارك تكشف عن معاناتها من الاكتئاب

صبا مبارك أشارت إلى معاناتها من الاكتئاب في السنوات الأخيرة، وأكدت أنها سعت للخروج من هذه الأزمة بالعمل على ذاتها من أجل تجاوزها دون اللجوء إلى علاج فقالت: "الحمدلله على كل النعم التي حصلت عليها، لكن اكتشفت أنني أعاني من الاكتئاب الذي اعتبره ليس بالسهل، ولأول مرة أتحدث عن ذلك، وأتمنى أن لا يترك أحد نفسه في مواجهة المرض أو الأزمات النفسية".

وأضافت صبا مبارك: "في الفترة الأخيرة عانيت من فكرة الرغبة في الابتعاد عن الناس، وباتت لدى تراكمات لها علاقة بالطفولة والعلاقات التي مررت بها في حياتي، والتي جعلتني شخص أعاني من الأكتئاب، لكن حاربت من أجل أن لا تتطور حالتي حتى لا يستدعي الأمر الخضوع للعلاج، وسعيت من أجل تجاوز ولو جزء من هذه الأزمة".

صبا مبارك: "أظهر قوتي في لحظات الدافع عن ما أؤمن به"

صبار مبارك تحدثت عن فكرة قناع القوة التي تظهر به أمام الجمهور، وأكدت أن قوتها تظهر في بعض المواقف التي تكون مؤمنة بها وتدافع عنها، كما أوضحت أنها شخصية خجولة فقالت: "أنا شخصية تشعر بالخجل بشكل مستمر عندما أصعد على المسرح أو أسير على السجادة الحمراء في اي مناسبة، لكن تظهر قوتي في المواقف التي أكون مؤمنة بها لذلك أدفع عنها بكل قوة، وبستعمل هذه القوة في الدفاع عن نفسي حتى لا أظهر بشكل ضعيف".