خاص: عبد العزيز الشمري يتعرض لأزمة صحية جديدة ويشكو من صناع مسلسله "علوم الأولين"

عبدالعزيز الشمري الفنان السعودي واجه خلال الساعات الماضية أزمة صحية جديدة تسببت في دخوله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، كما تحدث عن تفاصيل تجاهل بعض من صناع مسلسل "علوم الأولين 2" لأزمته الصحية وعدم التواصل معه للاطمئنان عليه.

عبدالعزيز الشمري يتعرض لجلطة وينقل إلى المستشفى

عبدالعزيز الشمري أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تعرضه لجلطة تسببت في دخوله إلى مستشفى سليمان فقيه في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأوضح عبدالعزيز الشمري أن الأطباء تمكنوا من انقاذه، وقدم الشكر لكل من سعى للتواصل معه والاطمئنان عليه، كما طلب الدعاء له في هذه الفترة الصعبة فقال الفنان السعودي: "الحمدلله على كل حال لقد أصيبت بجلطة في الساعات الأخيرة ونجح الأطباء في انقاذي منها، وأنا الآن في المستشفى من أجل تلقي العلاج، واوجه الشكر لكل من تواصل معي من أجل الاطمئنان على حالتي، وأطلب الدعاء من محبيني".

عبدالعزيز الشمري يلوم صناع مسلسل "علوم الاولين 2"

عبدالعزيز الشمري أشار إلى انتهائه من تصوير مسلسل "علوم الأولين 2" الذي من المقرر أن يعرض على قناة sbc السعودية خلال شهر رمضان، كما أنه وجه اللوم لبعض من صناع المسلسل بسبب عدم الاطمئنان عليه أثناء فترة مرضه فقال عبدالعزيز الشمري: "انتهيت الفترة الماضية من تصوير مسلسل (علوم الأولين 2) واريد أن ألوم بعض صناع العمل وتحديدا المنتج الفني لمسلسل ثامر الصيني الذي تجاهل الاطمئنان علي رغم اتصالي به".

عبدالعزيز الشمري أوضح أنه تعرض لوعكة صحية منذ فترة أثناء تصويره لمسلسل "علوم الاولين2"، ولم يجد العناية الكافية من قبل المنتج ثامر الصيني على الرغم من إصابة الفنان السعودي بحروق أثناء التصوير فقال: "اثناء تصوير العمل واجهت أزمة صحية وذهبت إلى المستشفى على حسابي الشخصي في مدينة شقراء بالسعودية، ولم يتواصل معي المنتج ثامر الصيني، واستكملت التصوير واصبت بحروق أثنائه ولم يهتم بحالتي، وعند نشر اخبار عن العمل يتعمد عدم ذكر اسمي من ابطال المسلسل رغم أنني بطل الجزء الأول والثاني والمشاهد والحلقات تشهد".

معلومات عن مسلسل "علوم الأولين2"

"علوم الأولين" من الأعمال التي تتناول قصص من التراث الشعبي المأخوذة من الأمثال والحكم وأشهر الأبيات الشعرية في مشاهد تمثيلية، وقد حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في رمضان الماضي، ولذلك تقرر تصوير موسم ثاني منه من أجل عرضه على قناة sbc السعودية، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم فواز الجاسر، وعبد العزيز الشمري، وإسراء عبدالعزيز، أسماء عبدالواحد، وإبراهيم الرويشد، وبندر الحارثي، وزارا البلوشي، ومروة محمد، والعمل سيناريو وحوار خالد الفراج، وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

يذكر أن الفنان عبدالعزيز الشمري يستعد قريبا لتصوير أكثر من عمل سينمائي وذلك بعد نجاحه في فيلم "إهرب يا خلفان" الذي عرض العام الماضي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.