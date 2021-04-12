عبد الله بوشهري يخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير مع طفليه وزوجته ترفض الظهور معهم.. ما السبب؟

عبدالله بوشهري لفت الأنظار بظهوره الجديد مع ابنائه، كما أثار حيرة الجمهور بعد إعلانه عن سبب عدم ظهور زوجته معه في الصورة التي انتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

سبب عدم نشر عبدالله بوشهري صورة لزوجته

عبدالله بوشهري نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بابنه محمد علي وابنته داليا، وكشف الفنان الكويتي عن سفره وتركه لاسرته في هذه الفترة مؤكدا على حالة الشوق التي سوف يعيشها بسبب ابتعاده عنهم، كما كشف الفنان عبدالله بوشهري عن شوقه لزوجته التي أكد أنه لا يستطيع أن يضع صورتها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن سبب ذلك يعود لرفض أهل زوجته، فكتب الفنان عبدالله بوشهري: "اليوم أنا مسافر راح اشتاق لكم حتى امكم راح اشتاق لها بس ما اقدر احط صورتها لانه اهلها ما يرضون".

عبدالله بوشهري يخطف الانظار بصورته مع أبنائه

الصورة التي نشرها عبدالله بوشهري نالت اهتماما كبيرا من قبل الجمهور الذي تفاعل معها بشكل واسع، كما علق أيضا العديد من النجوم عليها من بينهم الفنان حبيب غلوم، وسعود بوشهري، والفنان ناصر عباس، وكان الفنان عبدالله بوشهري قد رزق في شهر يناير الماضي بمولده الثاني والذي أطلق عليه اسم محمد علي، وقد نشر الفنان الكويتي صورة لمولوده عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "الحمدلله على تمام النعمة، واكتمال المنة، الحمدلله على سلامة غاليتي زوجتي وعلى ما رزقني من صحة ورضا وذرية لقد رزقني الله اليوم مولودا ذكرا أسميته محمد علي اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله أخا صالحا لأخته وقرة عين لي ولوالدته".

عبدالله بوشهري يلتقي أسرته بعد غياب شهرين

عبدالله بوشهري قد واجه في الشهور الماضية فترات عصيبة بسبب أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في ابتعاد أسرته عنه لما يقارب الشهرين، وقد نشر عبدالله بوشهري فيديو مؤثر للقائه مع أسرته في المطار ولحظة رؤيته لنجله محمد علي فكتب: "لقائي فيهم بعد شهرين"، ويشارك الفنان عبدالله بوشهري في مسلسل جديد يحمل عنوان "سرك الخافي" وهو من الأعمال التي كان من المقرر عرضها في شهر رمضان، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة أسمهان توفيق، وحسين المنصور، وعلي جمعة، وعبير أحمد، وليلى عبدالله، والعمل من تأليف محمد النشمي وإخراج مناف عبدال.

يذكر أن آخر عمل شارك في بطولته الفنان عبدالله بوشهري مسلسل "شغف" مع الفنانة هدى حسين والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.