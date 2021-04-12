قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021

قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021تبدأ مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021، بعرض مسلسل «لحم غزال» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة «MBC مصر»، ويليها في تمام التاسعة والنصف عرض الحلقة الأولى من مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.

وحددت قناة «النهار» مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021، حيث من المقرر أن تبدأ في إذاعة الحلقات الأولى من مسلسلاتها الحصرية على شاشتها، في تمام الساعة الثامنة تذاع الحلقة الأولى من مسلسل «بنت السلطان» بطولة روجينا، يليها في التاسعة عرض مسلسل «المداح» بطولة حمادة هلال.

وفي تمام الساعة الـ10 يذاع الحلقة الأولى من مسلسل «كله بالحب»، وفي الـ11 يعرض مسلسل «ولاد ناس»، بينما يبدأ عرض مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان في تمام الـ 12 بعد منتصف الليل.

تعرض قناة «الحياة» أول حلقات مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال، في تمام الساعة 12:05 بعد منتصف الليل، وفي نفس التوقيت تعرض قناة «ON TV»، الحلقة الأولى من مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة هاني سلامة ودرة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021: «MBC مصر» تبدأ عرض مسلسلاتها من الثامنة مساءً

يشارك في الموسم الدراما الرمضانية مجموعة كبيرة من الأعمال التي تحمل توقيع أبرز صناع الدراما، ويتصدرها عدد من كبار النجوم المصريين والعرب، منها مسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة يحيى الفخراني، «حرب أهلية» بطولة يسرا، بالإضافة إلى «لعبة نيوتن» بطولة منى زكي ومحمد ممدوح.

(الوطن المصرية)