شاهد مسلسل ممنوع التجول الحلقة 1 الاولى كاملة | الفنان ناصر القصبي

المجتمع السعودي هو من المجتمعات العربية التي تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا (كوفيد -25) ، فإذا تمت مناقشة الأزمة وتأثيرها على المجتمع في الدراما ، فسوف نقدم العلاج لجميع حالات الطوارئ. أزمة ، هذا كان نقاش المسلسل السعودي "ممنوع التجوال".

تم تصوير بالكامل في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإنتاج المملكة العربية السعودية وبما أن الدراما تنتمي إلى فئة الكوميديا ​​الساخرة والتي تتضمن حلولاً ومناقشات حول الأزمة وتأثيرها السلبي على المجتمع العربي ، فمن الجدير بالذكر أن أحداثها تحدث بشكل خاص في المجتمع السعودي وكيف يتم تأطير أفراده في الأدبيات المصابة.

وتدور أحداثه حول أزمة فيروس كورونا وتطورها في المملكة العربية السعودية والمجتمعات العربية الخليجية ، ويناقش في جو من السخرية ، ويسخر من وعي المجتمع العربي بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والوقائية مع عدم التجوال وترك الأسرة في أمان بشكل عام ، المملكة العربية السعودية بشكل خاص ، والفهم اللاحق لكيفية التعامل مع الحظر وإجراءاته ، بحيث يمكن تمرير الأزمة بطريقة سلمية بأقل خسارة للبشرية.