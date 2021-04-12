احداث مسلسل ممنوع التجول الحلقة 1 الاولي الخليجي .. مسلسل ناصر القصبي الجديد “ممشي” لرمضان 2021 سيخرجه عدة مخرجين هم السعودية هنا العمير. كتبه الكاتب خلف الحربي ، ومن المتوقع أن تدور أحداث المسلسل حول إطار كاريكاتير عن المجتمع السعودي وأزمة كورونا في منطقة الخليج.

احداث مسلسل ممنوع التجول الحلقة 1 الاولي الخليجي

أما حلقات المسلسل ، فستكون منفصلة ومترابطة ، وتم تصويرها حاليًا في دبي ، وتضم مجموعة من نجوم الكوميديا ​​العظماء ، منهم عبد الإله السناني (عبد الإله السناني) ، وفايز المالكي ، وراشد. الشمراني وحبيب الحبيب وإلهام علي وريماس منصور. عاد النجم السعودي ناصر القصبي إلى قناة MBC خلال شهر رمضان بـ “ممنوع التجوال”

مؤكداً كيف يتعايش الناس مع الظروف الخاصة التي يجلبها وباء كورونا للعالم ، بما في ذلك التباعد الاجتماعي ، وإغلاق المطارات ، والتعليم عن بعد ، إلخ. انتظر. على. وأكد القصبي أن الجزء الأكثر تميزا في هذا العمل هو الوجود الفعلي لما يسمى بفيروس كورونا ، وهذه الحالة قلبت حياتنا رأسا على عقب ، واصفا بجلاء معاناة الناس في الماضي وهذا العام وما حدث وعموما. العالم. كل هذا يحدث. ”

ابطال مسلسل ممنوع التجول

ناصر القصبي

عبد الاله السناني

فايز المالكي

راشد الشمراني

حبيب الحبيب

الهام علي

وذكر بيان صادر عن فريق MBC ، أمس ، أنه رغم صعوبات العمل والتصوير في ظل الظروف القاسية التي يفرضها فيروس كورونا ، أكد القصبي أن قدرة سلسلة الأفلام على التكيف مع الحادثة تعكس الوجه الحقيقي للقضايا المطروحة.

مرت “لا تجول”. وأضاف القصبي: “في الأعمال والمشاهد الفوتوغرافية ، لم تواجه الأجواء التي فرضها فيروس كورونا أي عقبات مع أعمالنا السابقة طوال مسيرتنا الفنية”. أنفسهم. دولة ، وتعكس ظروفهم المعيشية ومعاناتهم اليومية

مما يجعل عملنا أكثر مصداقية. “فيما يتعلق بآلية مزج حالة الألم اليومية المأساوية هذه من جهة ، والشخصيات الكوميدية للمسلسل من جهة أخرى ، القصبي وأوضح: “الكوميديا ​​هي الإطار العام للعمل. السياق الاجتماعي في الكوميديا ​​يمثل الطبيعة. أتمنى أن يكون المحتوى الذي نعرضه ناجحًا”.

وتحدث القصبي عن أهمية المخرجين السعوديين خاصة في هذا العمل وأعمال سعودية أخرى ، وأبدى تحفظات على مصطلح “دعم المخرجين السعوديين” ، مفضلاً استخدام مصطلح “توفير الفرص للمخرجين السعوديين”. وأضاف: “بالرغم من أن التجربة قصيرة نسبيًا ، إلا أن المخرج السعودي يستطيع إثبات نفسه والتأكيد على أدواته الخاصة.

وأنا سعيد جدًا أنه بالإضافة إلى المخرج السعودي (مثل هنا) ، هناك أيضًا ندوات سعودية وخليجية ودولية”. الكتاب العرب: العمير وعبد العزيز الشلحي وموسى الثنيان يعملون مع المخرج أوس الشرقي في هذا المشروع وهم وزملاؤهم والمواهب المتشابهة في التفكير هم العمود الفقري للمشروع المسرحي المحلي.