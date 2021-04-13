مسلسل "الاختيار 2"، مواعيد عرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON E، والذي يبدأ عرضه غداً على القناة في 9 مساء، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

مسلسل "الاختيار 2"

وكشفت قناة on e عن عرض مسلسل "الاختيار 2" غداً في الساعة التاسعة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحا والثالثة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" عدد كبير من النجوم بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأبرزهم الفنان إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد فراج وغيرهم، بجانب قائمة من ضيوف الشرف وأبرزهم خالد النبوي وكريم فهمي ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة "سينرجي".

تفاصيل مسلسل "الاختيار 2"

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" قد طرحت البرومو الرسمي للمسلسل على مواقع التواصل مؤخراً، من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، وشوق البرومو الجمهور للمسلسل بعدما عرض عدة لقطات لمشاهد أكشن ومطاردات وتفجيرات، بالإضافة إلى اللقاء الأول بين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في مسيرتهما من خلال المسلسل.

ونشر صناع مسلسل "الاختيار 2" الذي يأتي بعنوان "رجال الظل" عدة صور من كواليس العمل اليوم، بالإضافة إلى صور بوسترات جديدة لأبطال المسلسل بعد طرح البوستر الرسمي منذ أيام، وظهر في الصور الجديدة بوسترات منفردة لكريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى عدة صور من مشاهدهما في المسلسل، وذلك بعد عودة أحمد مكي إلى التصوير بعد توقف لأيام بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويشهد مسلسل "الاختيار 2" عودة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي إلى الدراما بعد غياب سنوات، إذ كانت آخر أعمال الفنان أحمد مكي في مسلسل "خلصانة بشياكة" في 2017 مع شيكو وهشام ماجد ودينا الشربيني، في حين كانت آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز الدرامية في مسلسل "الزيبق" في 2017 أيضاً، وتأجل تصوير وعرض الجزء الثاني من المسلسل في السنوات الأخيرة قبل أن يستقر عبد العزيز على العودة من خلال الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".