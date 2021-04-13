مسلسل "لحم غزال" الحلقة الأولى، غادة عبد الرازق تحرق حمدي الميرغني في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال"، والذي عرض اليوم على قناة mbc مصر.

مسلسل "لحم غزال" الحلقة الأولى

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" أحداث مفاجئة وصادمة وأبرزها قيام "غزال" التي تجسدها غادة عبد الرازق بحرق حمدي الميرغني في أحداث الحلقة الأولى، والتي عرضت اليوم على قناة mbc مصر.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال"

وكشفت قناة mbc مصر مؤخراً عن تفاصيل مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق وذكرت في بيان لها:"بين الماضي والحاضر والمستقبل، وضمن أجواء يغلب عليها الطابع الشعبي حيث تدور معظم أحداثه، تلعب غادة عبد الرازق ثلاث شخصيات مؤديةً دور"غزال"، حيث تتقاطع أحداث الدراما الاجتماعية "لحم غزال"، الذي يُشارك في بطولته غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

وتحدث شريف سلامة عن الدور الذي يؤديه في العمل وقال : "ألعب دور علي مأمون، وهو معلّم جزّار، لديه تركيبة من نوع خاص، يمتلك محلات جزارة ويواجه العديد من الصراعات إذ يصطدم مع شخصيات مختلفة عبر عدة خطوط درامية تتضمن كثيراً من المفاجآت والتطورات." ويضيف: "جذبتني شخصية المعلم علي لأنها مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدمتها سابقاً بشكل عام، وتختلف كلياً عن آخر شخصية قدمتها بشكل خاص، ففي أسود فاتح مثلاً لعبت دور "سيف خطّاب"، واليوم يضيف المعلم علي تنوعاً جديداً لي، فضلاً عن أن الدور بحدّ ذاته يحمل تحدياً أحببته".

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تجسّد وفاء عامر دور "قدرية" المرأة القوية ذات النفوذ، وتحدثت عن دورها وقالت: "قدرية" دوت الخليج شخصية بعيدة عني تماماً على المستوى الشخصي حتى في صَوتها. ورغم أنها ليست شخصية إنتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام إن جاز التعبير، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تَسْلَم من الخسارة."، وتوضح وفاء عامر: "تواصلَتْ معي غادة عبد الرازق وطلبت مني أن نتعاون معاً، لذلك سعيتُ للأمر بشكل جدّي فأنا أحب غادة والفن الذي تقدمه، ويشرفني أن أنضم إلى أسرة هذا المسلسل المهم". وتختم وفاء عامر بالإشارة إلى تعاونها المتجدد مع المخرج محمد أسامة، مثنيةً على "رؤيته الخاصة وأسلوبه الهادئ والمرن، إلى جانب بُعد نظره وحُسن قراءته لما بين السطور".