مسلسل أحسن أب، مواعيد وقنوات عرض مسلسل على ربيع "أحسن أب" رمضان 2021، والذي تدور قصته في إطار كوميدي من 15 حلقة في رمضان.

مسلسل "أحسن أب" لعلي ربيع في رمضان 2021

وكشفت قناة "الحياة" عن عرض مسلسل "أحسن أب" للفنان علي ربيع في موسم رمضان 2021، ويبدأ عرضه غداً في الساعة السادسة والنصف مساء، ويعاد عرضه في الساعة الخامسة صباحاً والساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل علي ربيع "أحسن أب"

وشوق علي ربيع الجمهور لمسلسله الجديد "أحسن أب"، ونشر مقطع من تتر المسلسل بصوت حسن شاكوش وعمر كمال، ووجه رسالة للجمهور كشف بها تفاصيل عرض المسلسل وقال:" انتظرو تتر مسلسل أٔحسن أب مع حبايب قلبي الي مكسرين الدنيا عمر كمال وحسن شاكوش .. الغالي خدو حتة عايزك انت جمبي فمشوار هنا.. رمضان عندنا انا مبهرجش".

وأضاف علي ربيع على تفاصيل عرض المسلسل:" أحسن أب.. أحسن مسلسل ان شاء الله علي الفطار علي قناه الحياة انتظرونا تتر مسلسل أحسن أب رمضان السنادي عندنا ضرب نار"، ونشر علي ربيع مؤخراً عدة فيديوهات وصور من كواليس ومشاهد المسلسل وشوق بها الجمهور قبل ساعات من عرض الحلقة الأولى للمسلسل غداً.

تفاصيل مسلسل "أحسن أب"

وتدور أحداث مسلسل "أحسن أب" في إطار اجتماعي كوميدي، حول قصة أب يحاول جاهدا أن يكون أب مثالي في كل ما يفعله مع أسرته، ويدعم ابنه في دخول مسابقة من أجل الحصول على المكافأة الكبيرة، وتقع له العديد من المفارقات بسبب هذا الأمر، والمسلسل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته سامي مغاوري وأحمد فتحي وهاجر أحمد وجيهان خليل وغيرهم ومن إخراج معتز التوني.