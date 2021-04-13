مسلسل "نسل الأغراب"، مواعيد وقنوات عرض مسلسل أحمد السقا وأمير كرارة "نسل الاغراب" رمضان 2021، والذي يبدأ عرضه غداً على قناة on e.

مسلسل "نسل الأغراب"

ويبدأ عرض مسلسل "نسل الأغراب" غداً على قناة on e في الساعة الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد عرضه في الساعة الرابعة والنصف مساء والساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، ويشارك في مسلسل "نسل الأغراب" عدد من النجوم بجانب أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر، وأبرزهم نجلاء بدر ومحمد دياب وأحمد مالك وإدوارد وفردوس عبد الحميد ومحمد مهران وريم سامي وأحمد داش ومحمد جمعة وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة "سينرجي".

مواعيد عرض مسلسل "نسل الأغراب"

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "نسل الأغراب" قد طرحت البرومو الرسمي الأول للعمل على يوتيوب ومواقع التواصل، والذي أحدث تفاعل كبير بين الجمهور بعد الكشف عن ملامح العمل الذي يجمع لأول مرة أمير كرارة مع أحمد السقا، وعرض البرومو لقطات مشوقة لأبطال المسلسل بالإضافة إلى مشاهد الأكشن والمطاردات والمعارك في العمل.

وعرض البرومو الأول لمسلسل "نسل الأغراب" جانب من الصراع المثير والدموي بين أحمد السقا وأمير كرارة في العمل، إذ تدور قصة المسلسل حول قصة صراع في صعيد مصر بين صديقين سابقين، يدخل الأول السجن لفترة طويلة بعد اتهامه في قضية قتل، في حين يتورط الآخر في قتل عدد من أقاربه، ويفاجأ الأول بزواج صديقه القديم من حبيبته "جليلة" التي تجسدها مي عمر، بالإضافة إلى نسب ابنه "أحمد مالك" له، فيقرر الانتقام منه ويدور بينهما صراع طويل طوال أحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل "نسل الأغراب"

وكان مسلسل "نسل الأغراب" قد حاز على تفاعل كبير في الفترة الأخيرة من قبل الجمهور، وذلك بسبب تسريب أحد مشاهد العمل والتي كشفت بعض من الكواليس وقصة المسلسل، وجمع المشهد المسرب الفنان أحمد السقا الذي يجسد شخصية "غساف الغريب" مع مي عمر التي تجسد شخصية "جليلة"، ودار بينهما حوار وعتاب طويل بسبب زواج جليلة وتخليها عن قصة حبها القديمة معه، وهو ما يفسر سبب الصراع الكبير له مع أمير كرارة في أحداث المسلسل.