عرض أوبريت ”الليلة الكبيرة” خلال شهر رمضان بساحة الهناجر

ضمن البرنامج الفني لـ"هل هلالك" لقطاع الإنتاج الثقافي يعرض يوم 7 رمضان "الليلة الكبيرة" حتي يوم 21 من الشهر الكريم بساحة الهناجر بدار الأوبرا الساعة الثامنة والنصف مساء .
أوبريت الليلة الكبيرة من أشهر ما قدم علي مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات : (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح).
أوبريت "الليلة الكبيرة" كلمات صلاح جاهين ، وألحان سيد مكاوي، وعرائس ناجي شاكر وديكور مصطفى كامل وإخراج مسرحى صلاح السقا وإخراج تليفزيونى محمود بيومى، وتم عرض الأوبريت للمرة الأولى في 1 مايو من عام 1961 .
شارك في هذا الأوبريت كم كبير من النجوم بأصواتهم منهم سيد مكاوي وشفيق جلال ومحمد رشدي وعبده السروجي وحورية حسن وإسماعيل شبانة وصلاح جاهين وشافية أحمد وهدي سلطان.
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