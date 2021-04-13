اللي مالوش كبير الحلقة 1.. ياسمين عبد العزيز تتشاجر مع العوضي والصاوي...

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "اللى ملوش كبير"، بظهور غزل (ياسمين عبد العزيز) التى يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق وتذهب للتسوق في أحد المولات وتدفع 500 ألف جنيه فى الشوبينج.

وتذهب غزل "ياسمين عبد العزيز" إلى حفل في ديسكو برفقه صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز"، وتقابل الخديوى "أحمد العوضى" ويفتعل الخديوى خناقة مع أحد الأشخاص في المكان، وعند خروجه يجد سيارة تعوق سيارته، ليتلفظ بالشتائم، ويجد أن غزل هي صاحبتها ليدخل في مشاجرة معها ويكسر لها سيارتها.

وبعد ذلك تبلغ غزل الشرطة عن ما حدث مع الخديوى وكسر عربيتها، ويذهب الخديوى "أحمد العوضى" إلى القسم، ويقابل المقدم محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى"، ويبلغه أنها هي السبب لأنها وقفت وراء سيارته.

وخلال الأحداث يقابل الخديوى غزل عند المحامى، في محاولة الصلح بينهما، لكنها ترفض وتريد الاعتذار لها ودفع 100 ألف جنيه لها، ويرفض الأمر ويتخانق معاها مرة أخرى، ويخرج من عند المحامى ويذهب إلى زوجته قدرية "دينا فؤاد" ويتحدث معها عن أولاده.

وبعد ذلك تتحدث غزل "ياسمين عبد العزيز" مع صديقتها نادين "دنيا عبد العزيز" في الموبايل وتقول لها: "بس الخديوى كان مركز معايا طول السهرة وعينه منى" لتفاجأ بدخول زوجها عابد "خالد الصاوى" عليها الغرفة، ويستمع لحديثها ويعيرها بأصلها، ثم يضربها في الزجاج لتقع على الأرض فهل أغشى عليها؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

ويشهد "اللى مالوش كبير" تجديد النجمة ياسمين عبد العزيز تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى، بعد نجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه"، الذى قدمت فيه ياسمين دراما اجتماعية رومانسية لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث ابتعدت فيه عن الكوميديا التى اعتادت على الظهور بها في أعمالها.