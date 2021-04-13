ننشر مواعيد عرض مسلسل ”وكل ما نفترق” على قناة dmc فى رمضان

أعلنت قناة Dmc عن مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، على شاشتها، حيث ينطلق عرض أولى حلقات العمل غدًا الثلاثاء الساعة 12:30ظهرًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 6.30 صباحًا.
مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.
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