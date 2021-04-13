دينا الشربيني توجه رسالة شكر ل أصالة

وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة شكر للنجمة أصالة علي غناء تتر مسلسل قصر النيل .

و كتبت دينا الشربيني عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام : أغنية #مابنقدرش ، هدية من حبيبتى أصالة لينا كلنا في رمضان .. شكرا يا صولا ، والأحلى أنها حتكون تتر مسلسل #قصر_النيل .. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وخير وسعاده ويارب نكون على قد المسؤولية .. ادعولنا .

يذكر أن أهدت النجمة أصالة أسرة مسلسل " قصر النيل" وتحديدا صديقيها منتج العمل محمد مشيش وبطلته دينا الشربيني ، أغنية تتر مسلسل " قصر النيل" والذي انتهت أصالة بالفعل من تسجيلها.

وتتر مسلسل قصر النيل بعنوان " ما بنقدرش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد ، وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيو يورك.

مسلسل "قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني ، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج i productions.

وسيتم عرض العمل عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.

العمل تعاون جديد بين دينا الشربيني والمنتج محمد مشيش ، بعد : "جراند أوتيل - وزي الشمس - ولعبة النسيان " وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.

ويشارك دينا بطولة مسلسل "قصر النيل" كل من النجوم ريهام عبد الغفور في تعاون جديد بعد النجاح الكبير ل "زي الشمس"، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما .