ننشر مواعيد ”الصوت والضوء” خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، عن تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال الشهر الكريم، وذلك في إطار استعداد الشركة لاستقبال هذه المناسبة، بمواعيد تتناسب مع مواعيد الإفطار، وتشجيعا للمصريين، بالإضافة إلى السائحين وإتاحة فرصة التواجد في العروض.

وقال محمد عبد العزيز، عضو مجلس الإدارة التنفيذى، فى بيان له اليوم، إنه تقرر أن تبدأ عروض الصوت والضوء فى رمضان بمنطقتى الهرم- فيلة الساعه 8:30 مساء، ومنطقتى الكرنك وأبو سمبل الساعة 8 مساء، ومنطقة إدفو الساعة 7:30 مساء، كما تتيح الفرصة لكل الجنسيات من السياح بالاستمتاع بلغة بلدهم عن طريق سماعات الترجمة الفورية.

وأضاف عبد العزيز، أن الشركة حرصت أن يكون التوقيت الخاص بالعروض في هذه المواعيد حتى يتناسب مع مواعيد الإفطار.